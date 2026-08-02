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香港選民數連5年下跌 已減逾35萬人 20至30歲下降12%最顯著

香港特派員李春／香港2日電
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香港選民持續下趺。圖為今年4月初，大批香港民眾在深圳灣口岸（港方口岸區）進入深圳...
香港選民持續下趺。圖為今年4月初，大批香港民眾在深圳灣口岸（港方口岸區）進入深圳。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港地方選區登記選民約412萬，連續5年下跌，較2021年少35.2萬人。
  • 重點二：20至30歲選民跌幅最明顯，按年減少12%，但18至20歲及66歲以上都有增加。
  • 重點三：今年新登記選民增至6.49萬人，按年升77%，正式冊將於9月25日公布。

香港今年地方選區約412萬名登記選民，連續第五年下跌，較去年正式選民登記冊少近1.9萬人。其中20至30歲選民數目跌幅顯著，由去年逾40萬人大減至約35.5萬人，減少12%；18至20歲及66歲或以上選民人數均錄得升幅，前者由去年1.21萬人升至1.37萬人，後者由122萬增至近129萬人。

香港選舉事務處1日公布最新臨時選民登記冊，地方選區共有412萬名選民，按年減少約1萬8000人，跌幅0.45%，是連續5年選民數目下跌。與2021年比較，減少35萬2000人。

選舉事務處按年齡分析，香港18至30歲較年輕組群登記選民數目，按年下跌11%；31至60選民數目，微跌1.2%；年滿61歲較年長的組群繼續上升，升幅3.11%。

不過以今年新選民數看，今年有6萬4900人新登記做選民，按年大增77%，各年齡群組的新登記選民都按年上升，其中18至30歲較年輕群組按年增加72%，31至60歲組群大幅增加逾1倍，年滿61歲組群，上升11.6%。

根據臨時選民登記冊，今年地方選區共載列約412萬名選民，其中約6.49萬為新登記選民，較去年約3.66萬人增加77％。新登記選民中，36至40歲占最多，有7876人；其次是41至45歲，有7586人。另外，功能界別選民約有19萬人，較去年正式選民登記冊少近3000人，選舉委員會界別投票人則有9395名，增加510多人。

香港選舉事務處表示，納入取消登記名單的選民會收到提示信，要求確認資格，收件人必須於本月25日或之前回覆或補交資料，才可納入正式選民登記冊。選舉事務處將於9月25日發表今年正式登記冊。

選民登記是為選舉作準備。香港今年11月將舉行選舉委員會界別分組選舉，投票日期定於11月22日。選舉委員會主要用來選特首，香港下一屆特首選舉，預定於2027年3月舉行。現任特首李家超的任期，到明年6月30日止。另外明年年底前，香港將舉行區議會選舉。

精華 FAQ

  • 今年地方選區臨時選民登記冊共有約412萬人，按年減少約1.8萬，跌幅0.45%，亦是連續第5年下跌；與2021年相比，更累計少了35.2萬人。

  • 20至30歲選民跌幅最明顯，按年由逾40萬減至約35.5萬，跌12%。18至20歲及66歲以上則上升，前者增至1.37萬，後者增至近129萬。

  • 今年新登記選民有6.49萬人，較去年大增77%，各年齡層都上升。被列入取消登記名單者須在本月25日前回覆或補交資料，正式冊將於9月25日公布。

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