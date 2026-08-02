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香港首位女航天員黎家盈 最快9月與港生「天地對話」

香港新聞組／香港2日電
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黎家盈最快9月和香港學生「天地對話」。（中新社資料照片）
黎家盈最快9月和香港學生「天地對話」。（中新社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港首位女航天員黎家盈已在太空站執行任務逾2個月。
  • 重點二：港府正籌備學生與黎家盈進行「天地對話」，最快9月舉行。
  • 重點三：她參與多項在軌實驗與訓練，身體狀態良好並期待分享經歷。

香港首位女航天員黎家盈在中國太空站執行任務超過兩個月，已完成多項實驗，身體狀態良好。香港創新科技及工業局局長孫東昨日在電視節目透露，港府正積極籌備香港學生與黎家盈進行「天地對話」，最快有望於今年9月新學年啟動。

大公報報導，孫東表示，這個對話叫作「天空課堂」，局方與教育局一直跟國家有關方面進行協商，由於主體是中小學生，會於9月開學後盡快舉行。他又提到，航天科技產業對香港來說是新事物，對內地則屬於新興產業，當局支持很多大學團隊做科研，服務國家航天大局，同時思考如何將航天科技發展成為香港的產業，為香港創科發展注入新動能。

黎家盈在搭乘神舟23號順利升空前一日表示，最期待在太空看地球，希望與香港小朋友分享太空的奇妙旅程。她表示：「最期待是可以在太空裡看一看美麗的地球。」很期待親身感受身體在太空站（中國空間站）裡面飄的感覺，希望回來後可以跟香港的小朋友以及自己的孩子，分享這段奇妙的旅程和經歷。

據中國載人航天工程發布的「天宮TV」顯示，在過去兩個多月裡，空間站內各項科學實驗進展順利，航天員們完成了多項涉及人類長期在軌飛行的實驗。神舟23號乘組在太空中的配合愈發密切，三人的太空工作生活充實、快樂。其中一項實驗是在軌腦電測試研究，實驗進展順利。黎家盈和隊友們利用腦電採集設備、VR眼鏡等開展弱刺激腦機、微重力直覺物理、空間合作編碼及調控等多項實驗測試，地面科研人員將依託下行數據開展後續研究。畫面中，黎家盈不僅戴上了腦電帽完成實驗，還幫助隊友們收集實驗數據，開展了腦網絡組圖譜驅動的航天腦監測等多項測試工作，測試結果有助於闡明長期空間飛行中航天員腦作業能力變化的生理機制。

為克服長期微重力環境對人體帶來的生理挑戰，黎家盈和隊友堅持在空間站內鍛鍊，透過跑步、用彈力帶訓練肌肉，使用骨丟失對抗儀等設備，積極對抗失重環境帶來的骨質疏鬆。

精華 FAQ

  • 創新科技及工業局局長孫東表示，相關活動名為「天空課堂」，正與教育局及國家有關方面協商，因主要對象是中小學生，最快有望在9月開學後舉行。

  • 她在中國空間站參與多項實驗，包括在軌腦電測試、弱刺激腦機、微重力直覺物理及空間合作編碼等研究，並協助收集數據，推進長期在軌飛行的後續分析。

  • 她在升空前表示，最期待從太空看見美麗地球，也想親身感受失重飄浮的奇妙體驗，回港後會把這段旅程與經歷分享給香港小朋友和自己的孩子。

香港 教育局 港府

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