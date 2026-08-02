香港2歲童攀窗險墜樓 青年闖屋抱下 午睡父母被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 油麻地唐樓兩歲男童攀窗探出身體，情況一度極度危險。

油麻地唐樓兩歲男童攀窗探出身體，情況一度極度危險。 重點二： 街坊報警並合力救援，熱心男子入屋把男童抱回安全位置。

街坊報警並合力救援，熱心男子入屋把男童抱回安全位置。 重點三：警方以涉嫌虐待或忽略兒童，拘捕男童33歲及28歲父母。

一名兩歲男童1日下午被發現在油麻地炮台街一幢唐樓單位窗邊攀爬，上半身一度探出窗外，情況驚險。多名街坊合力施援，有人報警、有人到樓下呼喊，另有熱心男子上樓入屋將男童抱回安全位置。男童沒有受傷，其後送院檢查；警方初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕其父母。

綜合香港 01、明報報導，事發於當日下午約3時，警方接獲路人報案，指炮台街58號一個單位有男童在窗邊攀爬。救援人員到場時，男童已被救回室內，經檢查並無受傷，由母親陪同送往廣華醫院。警方初步調查後，拘捕分別33歲及28歲的尼泊爾裔父母，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。據了解，母親原先將男童交由父親照顧後入睡，其後父親亦睡著，未及發現男童自行爬窗。

涉案大廈附近士多老闆娘Maya表示，當時接獲附近人士通知有幼童險些墜樓後，立即到樓下不斷呼喊男童父母，又有人站在地面準備接應。其後一名熱心男子趕到涉事單位，踢開大門進入屋內，成功將男童抱回安全位置。

報導指出，目擊者表示男童當時雙手伏在窗外晾衣架，並曾在窗邊停留約5至10分鐘。路人曾多次高聲勸男童返回屋內，但疑因語言不通未能奏效，於是有人報警，同時通知附近南亞裔居民協助。涉事大廈樓下五金店男職員表示，他最初以廣東話呼喊男童無果，其後向附近士多的南亞裔女東主求助；另附近車房老闆表示，男童在窗邊逗留數分鐘後，由一名男子入屋救回。另有街坊稱，男童曾將相片及疑似糧單等物件拋出窗外。