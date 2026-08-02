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香港Q2經濟放緩 增長低於預期 對外貿易繼續表現強勁

香港特派員李春／香港2日電
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香港特區政府統計處發佈最新本地生產總值數據：今年二季度香港本地生產總值預估同比實...
香港特區政府統計處發佈最新本地生產總值數據：今年二季度香港本地生產總值預估同比實質增長4.3%。圖為香港旺角彌敦道車水馬龍。（中新社）

香港第二季經濟增長放緩，低於市場預期，但港府展望下半年會穩健增長，且香港財政錄得一次性盈餘，本財政年度首三個月錄得128億（港元，下同，約16.32億美元）盈餘。

香港政府公布第二季經濟增長預估數字，稱按年升4.3%，較首季放緩1.6個百分點，亦低於市場平均預期的4.9%。經季節性調整，第二季經濟按季實質下跌0.6%。

雖然經濟增長放緩，但港府說香港對外貿易繼續表現強勁，貨品出口總額第二季按年升28.8%，較首季的23.8%進一步加快。進口則升29.3%，略為放緩0.6個百分點。服務輸出第二季按年升幅略為加快至3.4%，服務輸入則升2.8%，放緩1個百分點。

另一數據是香港本地固定資本形成總額，第2季按年升4.6%，較首季升幅18.3%大幅放緩。私人消費開支第2季升2.9%，較首季放慢2個百分點。政府消費開支升0.5%，升幅回落2.3個百分點。

港府發言人說，對外貿易蓬勃和內部需求強韌支持下，香港經濟繼續強勁擴張，展望下半年預料繼續穩健增長。全球對人工智能相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，而服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。勞工市場情況穩定，營商和消費者氣氛堅穩，內部需求料維持強韌。

港府發言人說，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。

香港政府還公布說，截至6月底止，香港本財政年度首三個月錄得128億盈餘，至6月底止，香港財政儲備6783億。

但財政盈餘看來是暫時現象，港府發言人稱，錄得盈餘主要是由外匯基金轉撥750億至基本工程儲備基金，這次轉撥屬一次性安排，有關盈餘隨後將有所回落。根據以往的收款模式，薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度後期收取。

精華 FAQ

  • 香港第二季按年經濟增長為4.3%，較首季放緩1.6個百分點，且低於市場平均預期的4.9%；經季節性調整後，第二季實質按季亦下跌0.6%。

  • 港府指出，對外貿易蓬勃與內部需求韌性是主要支撐。貨品出口按年升28.8%，服務輸出升3.4%，加上就業及消費氣氛穩定，帶動整體經濟延續擴張。

  • 截至6月底，香港本財政年度首三個月錄得128億盈餘，但其中主要來自外匯基金一次性轉撥750億至基本工程儲備基金；同時，薪俸稅及利得稅等收入多在年度後期入帳，盈餘料會回落。

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