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1個月搜3獨立書店拘店員 香港保安局：犯法證據夠就提告

香港新聞組／香港1日電
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文章重點整理：

  • 重點一：香港1個月內3間獨立書店遭國安處搜查並拘店員。
  • 重點二：鄧炳強稱執法不針對店舖，有證據就拘捕並提告。
  • 重點三：蔡志森批評不公布禁書名單與理據，形同濫權。

香港6月底至今先後有3間獨立書店被指涉售煽動意圖書籍，遭警方國安處搜查並拘捕店員。保安局長鄧炳強7月31日在立法會表示，執法並非針對特定店舖，「犯法的話有證據我就拉你，夠證據我就告你」。對此，明光社總幹事蔡志森質疑，當局不公布禁書名單和禁止理據是「濫權、破壞法治精神的行為」，非文明社會應有做法。

明報報導，鄧炳強強調，執法及檢控基準非常清楚，任何案件只要有證據，執法部門就會拘捕，並在獲得律律政署同意後進行檢控。他澄清當局並無針對特定店舖，不能隨意指針對某一職業或店家，而是針對所有違法的人士及團體。

然而，擁有50年歷史的田園書屋於7月29日宣布將約滿結業，該書屋7月曾遭指涉售煽動刊物，但當局拒絕交代涉案刊物名稱。

蔡志森30日在社群平台撰文引述前國家領導人鄧小平「共產黨是罵不倒的」言論指出，要令人相信一國兩制「真的是50年不變」，底線是言論自由，市民不需為未被法庭裁定違法的書刊而擔驚受怕，亦不應單憑個別官員或執法人員的看法決定行為是否犯法。

報導指出，蔡志森認為，若執法人員認定違法應公開表明原因，「莫須有的罪名只是封建時代逼害異見人士的工具」。他提到，半個世紀以來去旺角逛田園書店已是生活習慣，唯有閱讀不同立場和觀點的書籍才能建立批判思考能力，透過反覆批評與自身反省改善，社會和國家才能持續進步。

精華 FAQ

  • 6月底至今，香港先後有3間獨立書店被指涉售煽動意圖書籍而遭警方國安處搜查，並拘捕店員。報導指出，事件引起外界關注執法是否涉及選擇性針對。

  • 鄧炳強在立法會表示，執法並非針對特定店舖，而是任何人只要犯法且有證據就會拘捕，並在獲律政署同意後檢控。他強調基準清楚，不能隨意指稱針對某一職業。

  • 蔡志森認為，當局不公布禁書名單和禁止理據，是濫權及破壞法治精神的做法。他主張市民不應為未經法庭裁定違法的書刊擔驚受怕，也不應只靠官員或執法人員看法定罪。

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