「遊學香港」創高 32國家地區數萬中學生申請 港大最熱門

香港政府積極推動「留學香港」及「遊學香港」品牌，今年暑假八所資助大學暑期課程多項課程報名人數創歷年新高。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港推動「留學香港」「遊學香港」品牌，吸引非本地高中生來港短期學習。

香港推動「留學香港」「遊學香港」品牌，吸引非本地高中生來港短期學習。 重點二： 八大暑期課程報名爆滿，32國家及地區數萬中學生申請，港大最熱門。

八大暑期課程報名爆滿，32國家及地區數萬中學生申請，港大最熱門。 重點三：多所大學提供學分銜接機制，讓學生日後入讀本港大學可申請學分豁免。

香港 政府積極推動教育、科技與人才一體化發展，並於首個五年規劃諮詢中提出打造「留學香港」及「遊學香港」品牌，吸引更多非本地學生來港升學 。今年暑假，八所資助大學推出的暑期課程吸引全球廣泛關注，多項課程報名人數創歷年新高，共有32國家及地區的數萬名中學生申請，其中沉浸式體驗大學課堂，日後入讀可計學分也受到外界關注。

根據香港文匯報報導，今年八大持續擴大暑期課程規模，吸引來自全球32個國家及地區的學生踴躍報名。生源遍及亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲，包含美國、英國、加拿大、俄羅斯、日本、韓國、印度、菲律賓、阿聯酋、巴西、烏干達、澳洲、哈薩克、德國、匈牙利、波蘭、西班牙、瑞士及馬來西亞等地區。

特區政府於去年施政報告首次提出，由教育局牽頭推動專上院校舉辦更多暑期遊學活動，吸引非本地高中生來港短期學習，藉此推廣香港高等教育及城市文化優勢，同時為學生日後報讀本港大學課程建立基礎。學生除可體驗校園學習外，亦能透過文化交流、語言學習及參訪本港地標與科研設施，加深對香港的認識。

在各校報名情況方面，香港大學推出逾40門課程，共收到數以萬計申請，為八大之冠，非本地學生比率接近五成，今年共迎來超過5500名學生參與。香港科技大學「卓越先修計劃」開設16項暑期課程，錄取近800名中學生且全部額滿。香港浸會大學線上暑期課程提供18個科目，共收到逾1500份申請，較去年增加25%，吸引來自內地及43個海外國家和地區的學生，非本地學生比率超過九成。

香港中文大學高中生暑期課程收到逾千份申請，非本地學生約占四成。香港理工大學同樣錄得逾千份申請，創歷屆新高，非本地與本地學生比例約為1比3，非本地生主要來自內地、東南亞及「一帶一路」沿線國家。嶺南大學今年首次舉辦暑期研學團，收到逾百份申請，錄取學生全數為非本地生，其中三成來自內地，七成來自歐美及「一帶一路」沿線國家。香港城市大學暑期課程主要招收內地高中生，全校暑期項目非本地生約占27%。香港教育大學則舉辦夏日體驗營，以STEM教育體驗夏令營最受本地高中生歡迎。

除了拓展生源外，多所大學亦透過學分制度提升升學價值。港大「菁英聚·港大」2026年暑期課程的一大亮點，是讓全球優秀中學生提前沉浸式體驗大學課堂。學生有機會修讀理科及AI等相關範疇的大學學分課程，完成課程後，所獲學分可於日後入讀港大時計入本科畢業學分，真正實現「早修早計」的升學優勢。

中大高中生暑期課程學生完成後最多可獲兩個學分，日後修讀中大本科可申請學分豁免。科大今年亦提供7項暑期學分課程，達到要求者可獲科學學分。理大與嶺大亦指出，修畢課程並獲錄取入學後，可依規定申請學分轉移或轉移至所屬大學。