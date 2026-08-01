香港外傭壞帳增加 逾10財務公司暫停借貸 2個月後再評估

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港收緊放債規管後，外傭借貸壞帳近月明顯上升。

香港收緊放債規管後，外傭借貸壞帳近月明顯上升。 重點二： 逾10間財務公司已暫停向外傭放貸，待2個月後再評估。

逾10間財務公司已暫停向外傭放貸，待2個月後再評估。 重點三：新制規定還款占入息比率，並禁止要求借款人提供諮詢人。

香港 政府針對低收入 人士的加強規管持牌放債人措施，首階段於8月1日正式生效，按借款人每月收入設立「還款占入息比率」。新制實施前夕，融資行業從業員協會召集人陳子康透露，近兩個月涉及外傭借貸的壞帳率明顯增加，目前已有10多間財務公司暫時停止相關借貸。

明報報導，針對壞帳率上升現象，陳子康說明，現時向外傭借貸的中小型財務公司約有20多間，近期發現有外傭以周轉或家鄉急用為由借貸，還款一兩期後便「走數」，因而促使10多間業者暫停借貸，預計觀察新政實施兩個月後再行評估。

財庫局則引述前年數據回應，外傭壞帳率約為8%，平均每宗貸款 涉1.7萬多元，強調新措施有助促使放債人負責任審批，減緩過度借貸問題。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指出，有外傭因擔心日後借貸額度縮減，加上近期菲律賓披索兌港元匯率佳，因而提前大筆借貸回鄉買樓買地。

當局兩階段新措施首階段以收緊條件為主，規定月入6000元或以下者，每月還款額不可超過入息35%；月入6001至1.2萬元者，比率不可超過40%。

此外，為防止僱主與第三方遭滋擾，1日起亦禁止放債人要求借款人提供諮詢人。容馬珊兒對此表示，不少外傭常因「姊妹情」協助他人借貸而成為追檢對象，禁設諮詢人不僅保障僱主，也能保護外傭。

報導指出，對於業界提到有非法外傭中介介紹海外非法網貸平台，財庫局引述警方表示，將透過網上巡邏及情報主導行動打擊違法放債，如發現違法內容會主動要求平台移除。香港僱傭公會主席陳東風則建議，若新措施實施後情況未獲改善，當局應考慮採取更嚴格的措施應對。