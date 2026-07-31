港深簽新皇崗口岸協議 查驗縮至5分鐘 每日流量估20萬人次

備受兩地居民期待的新皇崗口岸工程進入最後衝刺階段。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港深簽署新皇崗口岸合作安排，落實一地兩檢及一次放行。

港深簽署新皇崗口岸合作安排，落實一地兩檢及一次放行。 重點二： 重建後口岸採五合一車檢，通關時間由30分鐘縮至約5分鐘。

重建後口岸採五合一車檢，通關時間由30分鐘縮至約5分鐘。 重點三：口岸定位24小時客運陸路口岸，日流量估20萬人次可升至30萬。

香港 深圳兩地政府就新的皇崗口岸安排及港方口岸場地使用權30日舉行簽署協議。重建後的皇崗口岸在科技賦能下成為「超級口岸」，將採用「一地兩檢」通關模式，旅客只需「一次排隊、一次放行」完成通關。車檢採用嶄新的「五合一」通道，預計整體通關時間將由約30分鐘縮短至約5分鐘，解決目前出入境客車兩次查驗、兩次核驗的痛點。

皇崗口岸曾是全球最大的陸路交通口岸之一，及香港與深圳間唯一24小時通關口岸。疫情 封關後，皇崗口岸在2020年啟動拆除重建，到今年七月建成準備開通。通關後預計每日設計通關流量達20萬人次，未來港鐵北環綫支線接入後更可提升至30萬人次。

重建後的皇崗口岸定位為港深24小時客運陸路口岸，不再通行貨運，客運實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」通關模式，說直接就是不再分成在香港和深圳各自的土地上，分別進行通行查驗。新的口岸用地全在深圳市境內，是以香港已為之完成本地立法，中國人大常委會也完成法律手續，最後一步是由港深兩地政府簽署新皇崗口岸「一地兩檢」合作安排。

合作安排簽署儀式星期四早上在香港政府總部舉行，由港府保安局局長鄧炳強及深圳副市長羅晃浩簽署。鄧炳強說香港政府會繼續與深方緊密合作，有序推進系統測試、運作及應急演練等各項準備工作，確保口岸各項設施及運作安排穩妥周全。

港深兩地政府同日亦簽署皇崗口岸港方口岸區場地使用權協議，落實人大常委會的授權決定，讓特區政府以租賃方式取得港方口岸區的使用權，租賃期由啟用日起至2047年6月30日止，屆滿後可以續期。

深圳當局首次開放新皇崗口岸大樓深方部分樓層給香港傳媒參觀。目前出境往香港的旅檢層，過百部自助過關閘機已準備就緒，共有三道閘門，採用「合作查驗、一次放行」，旅客只需在第一道閘出示一次證件就可以過關，第二道閘是邊界線，跨過閘門代表跨過邊境。

閘機另一邊是港方口岸區，7月31日零時零分起由港方接管，現時以圍欄圍封。深圳市口岸辦說，圍擋部分設施是為了保證深港邊界的安全，確保不會出現非法跨越。30日晚9時起，深方就不能跨越兩地邊界線了。

新皇崗口岸開通日期，有待廣東與香港兩地政府敲定。香港立法會保安事務委員會議員陳勇說，開通日期越快越好，但同時兩地政府要做好人流等測試，並反覆演練，確保安全、順暢才開通。香港立法會交通事務委員會議員陳紹雄認為，「合作查驗、一次放行」可提升通關體驗與效率，但必須確保推行創新高效協作時，為個人私隱嚴格把關。