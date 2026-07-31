我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

94歲開騷破金氏紀錄 胡楓ICU昏迷4日「在天堂打了個轉」

香港新聞組／香港31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港藝人94歲胡楓日前因急性膽管炎ICU昏迷4日，所幸康復出院；圖為胡楓2023...
香港藝人94歲胡楓日前因急性膽管炎ICU昏迷4日，所幸康復出院；圖為胡楓2023年4月獲頒香港電影金像獎終身成就獎。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：94歲胡楓因急性膽管炎住院，曾插喉昏迷4日。
  • 重點二：醫療團隊緊急切除膽囊及通膽管，胡楓已康復出院。
  • 重點三：他靠想再見家人朋友的意志力撐過危急時刻。

現年94歲的港星胡楓(修哥)早前因好友謝賢離世受訪時，家人透露其身體抱恙，情況引發外界擔憂。胡楓30日晚間與兒媳JoJo發布影片報平安，親自交代先前因急性膽管炎引發膽石堵塞被送入深切治療部(ICU)，因呼吸困難需要插喉並昏迷長達4天。經醫療團隊緊急實施通膽管及膽囊切除手術後，胡楓已順利康復出院，坦言憑著想與家人朋友再見一面的意志力戰勝病魔。

綜合明報等港媒報導，胡楓一向身體健康，今年6月才剛於紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，成功挑戰金氏世界紀錄「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。兒媳JoJo在影片中透露，先前為免胡楓受外界騷擾，對外僅稱其感染新冠肺炎及流感高峰期不便出門。

JoJo說明：「早前爸爸唔舒服，我哋同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街。其實佢係好危急嘅膽管炎，入咗伊利沙伯醫院嘅ICU嘅。頭尾都昏迷咗4日，因為要插喉，當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」主診醫生則表示，膽管炎引發嚴重併發症或致敗血症致命，形容胡楓是在天堂打了個轉、非常有福氣。

胡楓在影片中精神奕奕、笑容滿面，回想醒來時被「五花大綁」的過程表示：「我一睜開眼個環境好陌生，醫護人員問我叫咩名，我答中咗佢好開心，雖然係醒咗，但非常辛苦，因為我被五花大綁，唔俾我抓到塊臉，又唔可以掂到心口嘅喉管。」他亦提及醫護人員的悉心照顧，指曾摸到護士冰冷的手並感受到對方的熱情。

報導指出，胡楓談及支撐自己堅持下去的動力，他指出昏迷與睡夢期間腦海全是親友的關心，「家人、仔女、新抱、弟妹，所有嘅朋友，我都想見返，佢哋關心我嘅片段，仲諗起平時好多網友鼓勵我，所以呢段時間都有諗起你哋。我喺夢中同自己講，要同好友、家人見返一面，我依家做得到。我會同大家傾偈、見面，仲要多謝咁多年做我演唱會嘉賓嘅朋友。」大批網民留言祝福，讚胡楓意志力強。

精華 FAQ

  • 他並非單純感染新冠，而是急性膽管炎引發膽石堵塞，情況一度非常危急，因呼吸困難需要插喉，並在深切治療部昏迷長達4日。

  • 醫護人員先為他插喉穩定呼吸，再緊急實施通膽管及切除膽囊手術，防止病情惡化成敗血症等致命併發症，最終讓他順利康復出院。

  • 他表示自己在昏迷與睡夢中一直想到家人、朋友和網民的關心，正是想再見大家一面的心願支撐他撐過難關，也特別感謝多年支持他的朋友。

併發症 謝賢

上一則

靠出軌劇情出海… 中爆款手遊收割歐美主婦 年賺44億

下一則

港深簽新皇崗口岸協議 查驗縮至5分鐘 每日流量估20萬人次

延伸閱讀

謝賢最轟動名場面：記者會怒甩「他」一巴掌 勸架人眼鏡都飛了

謝賢最轟動名場面：記者會怒甩「他」一巴掌 勸架人眼鏡都飛了
謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢
片場驚聞老友謝賢病逝 成龍：當武行就受他照顧

片場驚聞老友謝賢病逝 成龍：當武行就受他照顧
離世前1年謝賢失智「認不出老友」靠3名保姆24小時照料

離世前1年謝賢失智「認不出老友」靠3名保姆24小時照料

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝