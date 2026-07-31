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濫開千支咳藥水、精神科藥物自用 港醫挨罰結果曝光

香港新聞組／香港31日電
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文章重點整理：

  • 重點一：伊利沙伯醫院副顧問醫師濫開受管制藥物自用。
  • 重點二：5年半內虛假預約逾百次，涉千劑咳藥水和精神科藥。
  • 重點三：罪成後判160小時社服令，並須賠償醫管局2萬元。

香港廉政公署30日表示，一名伊利沙伯醫院時任副顧問醫師，5年半內多次向家人及病人濫開受管制藥物並侵吞自用，被廉署控以公職人員行為失當罪，經審訊後被裁定罪成，30日在區域法院被判160小時社會服務令，法官又頒令被告須向醫管局賠償2萬元港幣(約2550美元)，金額相等於涉案受管制藥物的總值。

大公報報導，51歲被告李志良，早前被裁定兩項公職人員行為失當罪罪名成立，違反普通法。法官林偉權判刑時指，被告干犯的控罪不是輕微罪行，監禁本來也是合適的刑罰。不過法庭考慮被告各項求情因素，包括其健康狀況，已辭任醫管局職位，重犯機會低，以及有悔意，故判處他社服令。案情透露，被告於案發期間任職伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫師，負責為病人診症、治療及按需要向病人處方藥物。被告須遵照醫管局行為守則等相關規定，不得未經授權使用醫管局物資，亦不可未經授權拿取藥物。

廉署早前接獲醫管局轉介貪污投訴，經調查後發現被告於2015年3月至2020年9月在其父母、妻兒及家傭等7人不知情的情況下，逾百次虛假地利用他們的名義預約診症。被告其後透過虛假診症，處方兩款受管制藥物，涉及逾千劑咳藥水或治療過度活躍症的精神科藥物，並於醫院職員配發藥物後，侵吞藥物自用。

精華 FAQ

  • 被告是51歲的李志良，案發時任伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫師，負責診症、治療及按需要處方藥物，屬公職人員身分。

  • 廉署指他在2015年3月至2020年9月間，逾百次冒用7名親友名義虛假預約診症，再處方兩款受管制藥物，合共逾千劑咳藥水及治療過度活躍症的精神科藥物。

  • 法官認為監禁本可適用，但考慮被告健康狀況、已辭職、重犯機會低及有悔意，最終判160小時社會服務令，並須向醫管局賠償2萬元。

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