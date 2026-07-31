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嶺大開發全球首個AI考古系統 辨識5000年前古代種子準確率9成

香港新聞組／香港31日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：嶺大與山東大學開發全球首個AI古代種子考古系統。
  • 重點二：系統可辨識跨越約5000年的17類植物種子，準確率達90.2%
  • 重點三：新系統建庫含8340張圖，可大幅減省專家逐粒鑑定時間。

嶺南大學與山東大學聯合開發出全球首個針對中國古代植物種子的人工智能考古系統，能自動辨識跨越約5000年歷史的古代植物種子，分類準確率達90.2%。該項研究成果已發表於《自然》旗下期刊《遺產科學》。新系統不僅可模仿專家按大小、形狀及胚芽位置與紋理進行精細分類，表現更較現有最佳的主流AI影像模型高出5.3個百分點，未來將作為輔助工具，大幅縮短人工鑑定的繁瑣過程。

大公報報導，植物種子是研究人類文明演變的重要證據，過去古代植物種子鑑定極度依賴專家透過顯微鏡逐粒觀察比對，培訓一名獨立工作的專家往往需時數年，過程費時且難以大規模分析。

嶺大協理副校長鄺得互指出，目前針對古代植物種子的AI研究相當有限，亦缺乏公開且具代表性的標準數據庫，新系統能釋放研究人員時間以專注於更深入的考古分析，為未來考古工作奠定基礎。  

研究團隊蒐集中國18個考古遺址出土的8340張圖片，建立「古代植物種子」數據庫，涵蓋公元前5400年至公元220年的大麥、小麥、粟、黍及桃核等17類植物種子。使用者只需上傳照片或連接數碼顯微鏡即可獲取結果並自動存檔。

報導指出，山東大學教授、嶺大高級訪問學者叢潤民表示，同種古代種子常因年代、環境及保存狀況而產生外型差異，不同種類間又具相似紋理，大幅增加辨識難度。該系統將於山東大學文化遺產研究院植物考古實驗室投入試用，協助專家解讀古代飲食文化、農作物種植及農業歷史發展。

精華 FAQ

  • 系統主要用來自動辨識中國古代植物種子，模仿專家按大小、形狀、胚芽位置與紋理進行分類，協助考古人員更快完成鑑定並自動存檔。

  • 研究團隊表示，系統對跨越約5000年的古代植物種子分類準確率達90.2%，較現有最佳主流AI影像模型高出5.3個百分點，表現相當突出。

  • 團隊蒐集中國18個考古遺址出土的8340張圖片，建立涵蓋17類種子的數據庫，範圍由公元前5400年至公元220年；系統將先在山東大學相關實驗室試用。

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