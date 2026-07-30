亞股「大失血」 全球資金轉進港股避難 阿里、小米成贏家

香港恒生指數29日收市報25807.92點，上漲497.07點，漲幅為1.96％，全天成交金額為3122.33億港元。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球資金由南韓晶片股轉向港股科技股避險。

全球資金由南韓晶片股轉向港股科技股避險。 重點二： 阿里、小米、美團上漲，三星與SK海力士重挫。

阿里、小米、美團上漲，三星與SK海力士重挫。 重點三：南向資金大舉流入，港股成交與賣空回補同步升溫。

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港 科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，港股憑藉估值優勢與中國科技接連突破，7月以來大漲12.8%，主板成交回升至逾3122億港元，成為全球資金逃離晶片製造商的主要受益者與「理想避難所」。

智通財經報導，這場資本逆轉中，香港股市成為最大贏家。7月至今，恒生指數上漲約12%，而KOSPI暴跌逾33%。7月以來，阿里巴巴、小米 和美團成為最大贏家，漲幅分別為22%、47%及34%；三星和SK海力士同期跌幅分別達37%、47%。

數據顯示，南韓KOSPI指數與恒生科技指數的月均線(20天)相關性已再次轉為負數。

這一負相關模式代表，當全球基金拋售以三星電子和SK海力士為主導的韓股時，他們同時在回補阿里巴巴和騰訊等港股科技股的空頭部位。一場由AI狂熱驅動的資本遷徙，正在加速。

中信證券分析，港股憑藉估值優勢、資金結構改善以及空頭回補空間，正成為全球資金由高擁擠交易向低估值資產切換的主要承接方向之一。

港股領漲方向主要為此前未平倉賣空占比最大的行業。

高盛日前研報指出，中國AI類股總市值僅占全球AI總市值的10%，但創造了全球16%的AI相關營收；而全球基金配置在中資AI股票上的倉位僅1.2%。代表香港科技股仍然被嚴重低配，存在持續回補空間。香港正在成為資金逃離晶片製造商的主要受益者。

數據顯示，7月上中旬港股賣空活動觸及月內高位後，下旬各標的賣空活動普遍顯著降溫。南向資金在7月6日至10日當周累計淨流入港幣391億元，創4月以來單周新高。

截至7月28日收盤，南向資金7月以來淨流入規模已達到港幣775.1億元。

全球資金套利模型的大改組引發對沖基金「配對交易」的大拆倉。

耀才證券分析師陳偉明指出，市場對AI硬體過剩的擔憂拖累日韓台股市，卻觸發對沖基金進行平倉倉位調整，買回早前被過度借貨賣空的香港科網股。

大公報報導，亞股 「大失血」，晶片股急瀉是元兇。資金之所以從日韓台市場大舉流出，轉投香港市場，主因之一是中國科技近期接連突破—繼DeepSeek後，月之暗面開發的Kimi大模型，再次燃起國際投資者對中國前沿科技的興趣。金融界普遍認為，港股將持續吸引全球長線資本泊入。

另一關鍵因素在於，港股上半年未跟隨外圍急升，反而錄得約一成跌幅，使估值更具吸引力。正當日韓台投資者日益憂慮AI投資能否轉化為可觀回報之際，港股恰好成為環球資金的「理想避難所」。

香港證券市場今年上半年表現極為暢旺，期內平均每日成交金額(ADT)高達2830億元，按年大增17.8%；第二季ADT更錄得2895億元，創歷來季度新高，6月份單月進一步衝上3191億元。