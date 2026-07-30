香港樓價連升13個月後 6月開始升幅放緩

香港樓盤價格升幅已經放緩。（中新社資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港6月私人住宅售價指數升至323.2點，按月僅升0.3%，升幅較前月明顯放緩。

香港6月私人住宅售價指數升至323.2點，按月僅升0.3%，升幅較前月明顯放緩。 重點二： 上半年樓價累升7.9%，但港島、九龍及新界部分地區與小單位表現出現分化。

上半年樓價累升7.9%，但港島、九龍及新界部分地區與小單位表現出現分化。 重點三：租金持續向上，市場預期下半年視乎息口走勢，全年樓價與租金仍有上升空間。

香港 差餉物業估價署最新公布6月份私人住宅售價指數報323.2點，按月微升0.3%，創下兩年半以來新高。住宅市場已連續升溫13個月，上半年累計漲幅達7.9%，創下過去7年來最佳半年度表現。不過，受到市場加息預期升溫影響，6月樓價升幅已較前一個月明顯放緩約1.2個百分點。

在6月數據出台後，可看到今年上半年香港樓價累計升約7.9%，但不同類型的樓價出現分化，面積431平方呎以下小單位樓價，按月升0.5%，但港島區樓價跌0.8%，九龍區樓價跌2.7%，新界區跌0.3%。至於1000平方呎以上的大單位樓價，按月升1%。

樓價升幅開始放緩，但租金 持續上升，港府 差估署6月私人住宅租金指數報205.8點，按月升0.9%，今年以來累升2.6%。

高力估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港說，香港6月樓價升勢放緩，主要是市場加息預期升溫，令買家偏向保守，加上今年樓價已累積一定升幅，業主開價較進取，買家未必能追得上，令市場出現爭持局面。

他又認為，在6月至7月的住宅成交量雖然有放緩，但價格仍能守住，展望下半年樓市主要取決於息口走勢。如果下半年息口只有溫和上調，相信對樓市影響不大，有激進加息時則可能令樓價稍為回落，但仍維持全年樓價升5%至10%的預期。

至於香港的租賃市場，侯志港預計繼續受內地移港專才和赴港陸生需求所支持，預計趨勢在下半年持續，尤其鄰近學校地區的租金升幅會較為顯著，並維持全年租金升10%的預期。

大公、文匯報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原城市領先指數(CCL)，7月公布的4個指數，2升2跌，好壞參半，未來12月樓市走向相信受本周美國議息左右，若美國突發加息，相信將對港樓市帶來陣痛，惟預期加息次數不多，長遠而言仍維持於低息環境。另一關鍵因素是香港租金穩健向升，為買樓收租提供了穩定的租金回報。