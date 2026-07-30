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旺角經營50年 「田園書屋」遭搜查後預告熄燈 讀者不捨

香港新聞組／香港30日電
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營運半世紀、位於香港旺角的老牌獨立書店「田園書屋」，在29日凌晨於社交平台發文宣...
營運半世紀、位於香港旺角的老牌獨立書店「田園書屋」，在29日凌晨於社交平台發文宣布將於租約期滿後結業。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：旺角老牌獨立書店田園書屋遭國安處搜查後，宣布租約期滿即結業。
  • 重點二：書店創立於1976年，預計仍營業至8、9月，最終日期尚未確定。
  • 重點三：消息引發讀者不捨，連同其他獨立書店結業潮，反映文化空間受壓。

創立於1976年、位於香港旺角的老牌獨立書店「田園書屋」，本月中遭警方國家安全處搜查且店員被指違反《維護國家安全條例》煽動罪獲保釋後，29日於社交平台宣布將在租約期滿後結業，預計營業至8、9月。此為繼留下書舍與榆林書店後，本月第三間預告結業的獨立書店。消息傳出後，不少網友留言唏噓「陪伴成長」、「多謝給予多元文化」。

綜合明報、香港01報導，警方國安處於本月15日搜查田園書屋及留下書舍兩間店舖，拘捕兩男三女，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。

其中留下書舍已於14日宣布8月30日結業，田園書屋則於29日發文告示「感謝各位開業至今50年來風雨同路，謝謝 保重」，店員拒絕受訪，僅表示會營業至8、9月，最終結業日期未定。

樂文書店與榆林書店日前被香港書展拒絕參展，榆林書店也宣布預計於2027年4月租約期滿後正式結束門市業務。

田園書屋重開後，店內繼續販售各類文史哲書籍，包含陳冠中《建豐二年 新中國烏有史》、前立法會議員吳靄儀的金庸小說評論及已故前議員邵家臻《坐監情緒學》等公共圖書館下架書籍；至於先前傳出涉案的《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》則未見陳列。

到場的社工系蕭同學表示，見到共產黨編年史書籍時難以判斷是否合法，直言在現今環境下感受讀書有違法風險，對於較少聽到不同立場聲音感到無奈。

現居香港的北京藝術家馬玉江特地前往拓印招牌字型輪廓作紀錄，他受訪時回憶2014年來港時社會相對自由，認為若因某些原因打壓致「只有一種聲音的話，談不上是繁華的姿態」，並指當局一方面宣傳香港書展為盛事，同時卻發生書店遭搜查，事件顯得「荒誕」。

報導指出，田園書屋結業消息發布後，大量讀者在貼文下留言表達不捨。有讀者回憶「爬上樓梯打書釘是學生時代最遊閒快樂時光」、「細個無錢買書，成日係度打書釘，陪我成長，多謝」，也有讀者指出田園書屋是其「由82年左右，就光顧嘅書店」，感謝書店一直服務香港人、給予文化多元的社會。

香港旺角的老牌獨立書店「田園書屋」宣布租約期滿後結業，臉書發文 「感謝50年來風...
香港旺角的老牌獨立書店「田園書屋」宣布租約期滿後結業，臉書發文 「感謝50年來風雨同路」文藝界人士及網民惋惜追念。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 田園書屋在本月中遭警方國安處搜查，店員亦被指涉違反《維護國家安全條例》煽動罪而獲保釋。之後書店於29日宣布，會在租約期滿後結業，預計營業至8、9月。

  • 田園書屋創立於1976年，位於香港旺角，是老牌獨立書店。重開後仍販售文史哲書籍及部分被公共圖書館下架的書，現時則只會營業到8、9月，結業日期未定。

  • 不少讀者在帖文下留言表達不捨，回憶在店內「打書釘」陪伴成長，感謝書店提供多元文化。受訪者亦認為，在現今環境下閱讀可能帶來違法風險，感到無奈。

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