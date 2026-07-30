打擊借殼辦學 香港首份91私校名冊出爐 供家長選校參考

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港教育局公布首份私立學校名冊，列出91所合規學校供家長參考。

香港教育局公布首份私立學校名冊，列出91所合規學校供家長參考。 重點二： 名冊涵蓋40間國際學校、41間私小及10間私中，學費差距極大。

名冊涵蓋40間國際學校、41間私小及10間私中，學費差距極大。 重點三：政策源於打擊借殼辦學亂象，當局同時收緊監管並設舉報機制。

為規範私立學校辦學、提升透明度並打造「留學香港 」品牌，香港教育局 公布最新「私立學校名冊」，列出91所符合規範的全日制私立中小學與國際學校名單供家長選校參考。此舉源於去年香港多間私校爆發與內地補習社「借殼辦學」違規開班，教育局隨即展開一系列鐵腕打擊措施。

大公報報導，教育局發言人表示，名冊是以學校自願參與的表列形式推行，截至7月1日共涵蓋40間國際學校、41間私立小學及10間私立中學。上榜學校包括哈羅香港國際學校、漢基國際學校、耀中國際學校、地利亞英文小學暨幼稚園、啓思小學、弘立書院及智新書院等。學費方面，國際學校全年介乎10萬至20萬元不等，私立小學介乎3萬多至20多萬元，私立中學則介乎7萬至30萬元不等。

教育局強調，表列學校均在遵守法例、良好管治及保障持份者權益上達到指定水平，但名冊僅供參考，不構成當局的認可、評級、推薦或商業可行性保證。未列入名冊的學校情況各有不同(如部分管理層尚需時間達到標準)，但仍受《教育條例》及《教育規例》監管。當局建議家長選校時仍須全面評估學校的財務穩定性與營運狀況。

報導指出，此次規範政策的背景，始於2025年8月深水埗崇正中學被揭發與深圳補習社「摘星教育」違規合作，利用香港本地私校名義或學籍招攬學生，繞過建校與審批程序開辦DSE課程，爆發「借殼辦學」醜聞。對此，教育局局長蔡若蓮宣布對此類行為「零容忍」。除了將崇正中學與一諾中學「釘牌」、要求蔚來中學整改後重新取得臨時註冊外，考評局亦於今年1月將12所過去3年未保送學生參加DSE的學校從與考名單中移除，並設立舉報機制與制定《私立學校實務守則》，全面收緊私校監管。