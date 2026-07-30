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全港打擊無牌小販 販售來歷不明、過期食物…拘14人

香港新聞組／香港30日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：食環署全港展開「曉網」行動，拘控14名無牌小販。
  • 重點二：檢獲600公斤食物，涉熟食、貝類、飯盒及過期飲品。
  • 重點三：當局指部分食物來歷不明，或存有阻塞通道與衛生風險。

夏日炎炎，食物容易變質滋生細菌。針對無牌小販販賣來歷不明、過期、儲存不當、禁售或限制出售的食物所構成的公眾健康隱患，食環署17日起在全港展開代號「曉網」情報主導執法行動，截至28日共拘控14人，涉嫌無牌販賣食物及檢獲600公斤熟食、貝類食物、飯盒、麵包、鮮奶、飲料以至過期食物等。

大公報、文匯報報導，食環署衛生總督察陳思敏和旺角區環境衛生辦事處高級衛生督察袁超傑表示，被捕人士年齡38至76歲，均持香港身份證，涉嫌觸犯《公眾衛生及市政條例》中無牌販賣罪名；當中13人同時涉在公眾地方放置物品造成通道阻塞，2人同時因未獲准許售賣限制出售的食物，被加控相關罪行。

袁超傑表示，人員早前經情報分析，包括鎖定旺角塘尾道天橋一帶有無牌小販趁清晨時分售賣來歷不明食物，種類包括飯盒、麵包、油炸食品、醃製食品和各類飲品等。這些食物不但來歷不明，亦沒妥善儲存，部分更是即食食物，對市民健康，尤其是對體弱或長者構成極大潛在風險。

行動共拘控3人涉出售來歷不明及在公眾地方構成阻礙人士，檢獲83公斤來歷不明食物。在被拘控者中可能有社福方面需要，在取得他們同意後，已主動將個案轉介有關部門跟進，冀可為他們提供最適切支援和協助。

陳思敏指，署方在「曉網」行動接獲情報及傳媒查詢，指有人企圖在一食物製造廠的垃圾箱附近撿拾未經烹煮刺身。人員隨即採取主動預防措施，迅速巡查相關地點，識別潛在棄置食物位置，並向有關食物製造廠及大廈管理公司提供衛生教育，要求採取連串改善措施，阻止高風險食物流入市場。她並警告任何人撿拾棄置食物作非法販賣屬違法行為，署方會嚴正執法。

精華 FAQ

  • 今次代號「曉網」的行動以情報主導，重點打擊無牌小販販賣來歷不明、過期、儲存不當及限制出售食物，避免對市民尤其長者和體弱者構成健康風險。

  • 截至28日，食環署共拘控14人，年齡介乎38至76歲，並檢獲約600公斤食物，當中包括熟食、貝類食物、飯盒、麵包、鮮奶、飲料及過期食物等。

  • 食環署接獲情報和傳媒查詢後，迅速巡查懷疑位置，向食物製造廠及大廈管理公司提供衛生教育，並要求改善措施，防止高風險棄置食物流入市場，違者會被嚴正執法。

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