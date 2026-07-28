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差30歲忘年戀轟動香港 77歲網紅何伯癌逝 對簿公堂風波落幕

香港新聞組／香港29日電
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何煊（右）與「何太」（左）葉秀定因家事糾紛和忘年戀，成為香港熱議人物，日前傳出何...
何煊（右）與「何太」（左）葉秀定因家事糾紛和忘年戀，成為香港熱議人物，日前傳出何煊癌逝，享壽77歲。（視頻截圖）

因發展黃昏忘年戀觸發家事糾紛的「何伯」何煊和「何太」葉秀定，兩年前上電視公開與何伯女兒一筆450萬元（約57.4萬美元）積蓄的歸屬爭議，一度鬧得滿城風雨。兩年來何伯、何太常在網上曝光跌宕起伏的婚戀生活，成為網路紅人及城中茶餘飯後的熱門話題，最終二人因愛成恨涉嫌互相襲擊，雙雙被送上法庭。

文匯報報導， 「何伯」本名何煊，因登上香港電視節目《東張西望》而廣為人知。2024年，他公開指控子女提取其約450萬港元積蓄，事件迅速引發全港關注。其後，他與年輕逾30歲的內地女子葉秀定的忘年戀成為輿論焦點，兩人高調示愛、接受媒體訪問，卻又因金錢、婚姻及家庭糾紛反目，最終演變成互控傷人及對簿公堂。

2026年7月，何伯因罹癌健康惡化離世，享壽77歲，為這場持續兩年多、備受香港社會關注的忘年戀風波畫下句點。何伯事件曾多次登上新聞版面，也引發外界對長者財產管理、家庭關係及網路輿論影響等議題的廣泛討論。

何伯早前認罪，21日因病缺席出庭，法官陳廣池輕判何伯入獄兩個月，刑滿一周，28日傳出何伯因肝癌27日在醫院離世。法律界人士指出，由於何伯身故，原訂明年開審的「何太」傷人案，很大機會獲撤銷控罪；至於何伯的遺產，則要視乎他生前有否立下遺囑，以及與「何太」是否已離婚。

法官陳廣池上周判刑指，被告何煊和葉女士2024年在電視鎂光燈下曝光，成為城中茶餘飯後的花邊新聞。在案發時，葉因為想回鄉而引發爭執，因此釀成悲劇。葉雖然受傷，但亦須面對刑事檢控。陳官引述心理報告指，被告何伯喪妻後難以適應生活，及後葉女士的出現令他感到無比的溫暖及愛意，但被子女強烈反對，他感受到社會壓力及羞辱，令他在情感上極度脆弱，進而加深了對葉女士的依賴。

惟他及後懷疑葉女士出軌，感到被背叛及不安全，難以接受離婚的可能。被告何伯有社會孤立感，亦有抑鬱，深感孤獨。

執業大律師陸偉雄表示，從法律觀點分析，因何伯離世，案件缺少最關鍵證人，即受害人；估計控方將沒有足夠證據繼續起訴何太，她很大機會能藉此獲撤銷控罪。

精華 FAQ

  • 事件最初源於何伯指控子女提取其約450萬港元積蓄，之後他與年輕逾30歲的葉秀定發展忘年戀，並因金錢、婚姻及家庭問題持續升溫。

  • 法律界人士認為，何伯身故後，案件缺少最關鍵證人，控方證據可能不足，原訂明年開審的何太傷人案很大機會被撤銷控罪。

  • 何伯遺產的分配，主要視乎他生前有否立下遺囑，以及他與何太是否已經離婚；若兩者狀況不同，遺產處理方式也會有明顯差異。

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