香港前民主黨主席胡志偉 獲英准停留半年 邊防曾拒入境

前香港民主黨主席胡志偉，已獲英國政府批准在當地停留6個月。（中央社）

前香港民主黨 主席胡志偉已獲英國當局批准在當地停留6個月。中央社綜合港媒體報導，英國政府撤銷了原定遞解胡志偉出境的決定。

胡志偉因為涉及香港泛民主派初選案，獲刑4年5個月，上月30日刑滿出獄。本月21日，胡志偉離港赴英，但在英國入境時遇阻。英國泰晤士報22日報導，胡志偉日前抵達英國後，在倫敦希斯羅機場遭扣押，並將在7天之內被遣返香港。報導同時表示，胡志偉此行是「尋求政治庇護 」。

港媒報導，胡志偉赴英是尋求移居當地，並打算循英國國民（海外）護照（BNO）計畫到英國定居；香港BNO持有人可前往英國並申請在當地居留，毋須經過庇護程序。

港府日前就事件回應本地媒體查詢時表示，胡志偉已服滿刑期，作為香港居民依法享有基本法及香港人權法案條例賦予的權利和自由。

胡志偉一度遭英國邊防拒絕入境一事餘波不息，香港政治犯能否入境英國的問題尤其突出，不少同在「47人案」被判刑者認為，事件凸顯因政治原因被判囚者入境英國存在制度問題，建議設立入境「白名單」，讓經審核者可以享有與其他港人相同的赴英權利。

據法國國際廣播電台報導，胡志偉事件對上述人士具有極大影響，並獲在英港人社群高度關注。不少在英港人批評，英國政府的做法與內政部一直聲稱支持香港人的立場相違背。

與胡志偉同樣因「民主派初選」案被判囚4年3個月的前民陣召集人岑子傑，在一個網台節目評論這次事件時表示，英國在香港主權移交中國後，每半年都會發表一份「香港報告」；英國駐港總領事館亦曾派員到庭旁聽「47人案」的審訊。以胡志偉這樣一個香港知名的政治犯，入境時仍受到如此刁難，其他知名度及社會關注度更低的政治犯，日後嘗試入境英國，可能面對更差的待遇。

岑子傑指出，要求不熟悉香港情況的邊防人員負責審查相關個案，對他們而言亦不公平，建議英國設立入境「白名單」，讓涉及政治案件的被判囚者，在入境英國前先向英國駐港總領事館提交文件及接受面見，完成審查後，可享有與其他港人相同的入境待遇。