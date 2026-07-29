香港好物節8/1開鑼 30場直播帶貨 9月首擴星馬涵蓋100品牌

由香港 貿易發展局主辦的第3屆「香港好物節」將於8月1日舉行，以「港趣風尚•探索好物」為主題。活動過去兩年聚焦內地市場，今年將首次延伸至東盟地區，以新加坡 及馬來西亞為重點市場，並計畫未來逐步擴展至其他主要東盟國家。

大公報報導，財政司司長陳茂波在宣傳片中表示，在科技賦能下，貿易和零售的形態正迎來深刻的改變，電子商貿成為當前本地和跨境銷售的重要模式。

「足不出戶買全球」已成為越來越普遍的消費日常，促使跨境電商 成為港商拓展市場重要渠道。根據香港貿發局經貿研究於2026年第一季向香港出口商進行的問卷調查，46%受訪企業已涉足跨境電子商貿業務，當中約三分之二的商戶，其電商收入占總收入20%以上。

香港貿發局副總裁鍾永喜指出，今年參與內地好物節的企業中，有三成從未在內地市場進行推廣或參與促銷直播；而參與東盟好物節的企業更有超過八成缺乏當地電商推廣經驗，因此活動的目的不僅是銷售，更是讓港商了解整個電商生態、掌握營運技巧及平台合作方式，逐步形成自身的電商策略。

今屆「香港好物節（內地）」將於8月1日至20日率先聯同內地大型電商及社交平台舉行，吸引逾280個品牌參與，透過淘寶、京東及抖音開展一系列推廣。同時，活動邀請到多位內地知名主播及團隊合共主持30場直播帶貨活動，亦有內地主播團隊實地走訪香港，帶領消費者線上參觀港商的工廠及門市，進一步提升品牌曝光及消費者信任。

而聚焦新加坡及馬來西亞市場的「香港好物節（東盟）」則將於9月21日至27日登場，涵蓋約100個品牌。活動聯同新加坡及馬來西亞兩大主流電商平台Shopee及Lazada開設網上活動主會場展示不同商品，此外亦推出期間限定網上商店，特別為尚未進駐星馬電商平台的港商，提供產品上架及推廣的便捷途徑，讓企業測試市場反應，累積經驗，掌握機遇。

香港貿發局研究總監龐溟形容，「內地與東南亞市場，一個夠大，一個發展夠快。」有研究報告顯示，東盟未來五年的網上零售總額將達1600億美元，隨後更可望增至2100億美元。當地消費者對香港品牌與文化好感較高，是港商開拓海外電商市場的理想選擇。