香港8大畢業生平均年薪4.2萬美元 這些科系最有「錢途」

香港教資會公布調查，去年八大畢業生整體平均年薪錄得約2%增幅達至33.6萬，香港大學平均年薪40萬元仍居首位，中文大學及教育大學緊隨其後。(中通社)

香港 教資會公布2024/25學年香港八所資助大學的學士課程畢業生就業情況調查，顯示去年八大畢業生整體平均年薪錄得約2%增幅，達至33.6萬元（港幣，下同，約），折合月入約2.8萬元，整體就業待遇走勢溫和向好，不過高薪「龍頭」的香港大學，畢業生年薪按年微跌0.3%至40萬元。

大公、文匯報報導，醫科、牙科和護理科的畢業生仍最有「錢途」，畢業生平均年薪按年微升2.6%至55.4萬元。此外，八大失業率下跌0.2個百分點至2.2%的低位，但就業不足率按年上升1.9個百分點。

調查獲1萬8777名八大畢業生回覆，以大學計，香港大學平均年薪40萬元仍居首位；中文大學及教育大學緊隨其後，平均年薪分別為39.9萬元及35.3萬元，按月薪計約為逾3.3萬元和2.9萬元。

按年薪增幅計算，增幅最多的是中大，總平均年薪按年上升4.7%；理大緊隨其後按年升2.3%，而八大中只有港大畢業生平均年薪錄得微跌約0.3%，反映整體向好之際亦存在挑戰。

去年八大畢業生中，總體失業率2.2%，按年下跌0.2百分點。依大學計，城大失業率由5.4%大幅回落至1.7%，降幅最明顯，而嶺大失業率0.8%屬各校中最低，科大則錄得失業率3.3%。

此外，八大就業不足率也錄得較明顯升幅，由之前一年的4.2%增至6.1%，其中理大就業不足率8.8%為八大最高，緊接是城大的7.5%，另浸大、中大及港大畢業生的就業不足率亦高於5%。理大和城大回覆傳媒查詢時解釋，相信就業不足率反映工作模式演變及新興產業發展下，畢業生選擇愈趨多元及彈性。校方觀察到，部分畢業生透過兼職、自由工作或多重職業模式累積經驗，亦有部分人同時兼職及進修。

至於各學科薪酬方面，醫科、牙科和護理的畢業生仍最有「錢途」，平均年薪按年微升2.6%至55.4萬元，而薪酬升幅最多則為文科和人文科學科，平均年薪上升3.7%至27.9萬元。

另據香港新聞網報導，港府政府大力推動「留學香港」品牌，全力發展香港成為國際專上教育樞紐，除放寬八大非本地生限額至50%外，教育局去年起亦逐步放寬6所自資院校內地生限額至40%。據悉，香港高校2026/27新學年相關招生情況理想，多所大學指非本地生申請有增長。

有大學建議，香港多與大灣區其他城市多合作，為外來人才建構「生活圈」，吸引他們居於大灣區並在港就業。