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AI產品需求帶旺…香港6月出口對美飆升114.3% 53年最勁

香港新聞組／香港28日電
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受惠AI產品需求帶旺轉口貿易，香港6月出口大增53.4%，連續第28個月上升，是...
受惠AI產品需求帶旺轉口貿易，香港6月出口大增53.4%，連續第28個月上升，是自1984年3月份後逾42年以來的新高增幅。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港6月出口年增53.4%，創逾42年來最大升幅。
  • 重點二：輸往美國出口暴增114.3%，寫下53年來最勁紀錄。
  • 重點三：AI電子產品需求強勁，帶動進出口雙雙超預期。

受惠全球對人工智能（AI）電子產品需求，香港6月份多個數據創下數十年新高。港府公布，6月份出口大增53.4%，為連續第28個月上升，也是自1984年3月份後即逾42年以來的新高增幅。6月份輸往美國的出口大增114.3%，更是1973年有紀錄以來、53年最勁表現。

大公、文匯報報導，統計處27日公布，香港6月份進出口雙雙勝預期。香港6月份商品整體出口貨值為6411億（港元，下同，約817.53億美元），按年同比升53.4%，高過市場預期的升43.8%，是自1984年3月份增長61.6%後，逾42年以來的新高增幅。6月份商品進口貨值為6930億，同比升45.4%，亦高過市場預期的升43.8%，是自1992年2月份增51.5%後、即逾33年來的新高。上半年計，整體出口貨值較2025年同期上升39.1%，進口貨值上升40.6%。

港府發言人表示，6月份商品出口繼續飆升，主要受惠全球對AI相關電子產品的需求持續強勁，商品出口貨值按年增長53.4%。出口至大部分主要市場繼續大幅上升。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的蓬勃需求應繼續為香港商品貿易表現帶來支持。然而，近期中東地緣政治緊張局勢再度升溫，值得注意。政府會繼續密切監察相關情況對出口表現可能出現的影響。

展望下半年，市場人士預期在AI周期帶動下，香港外貿前景仍看好，全年出口可望增逾20%。

具體市場表現方面，按地區分析，6月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升54.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡升83%、台灣升79.9%、中國內地升59.2%、越南升55.9%和泰國升52.3%。輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升114.3%和墨西哥升94.2%。

6月份來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是南韓升176.7%、越南升106.8%、印度升95.4%、馬來西亞升62.4%和內地升41%。按貨品類別分析，6月份「電動機械、儀器和用具及零件」整體出口貨值按年增1218億或57.2%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」增459億或93.2%，「通訊、錄音及音響設備和儀器」增328億或69.9%。同期，「電動機械、儀器和用具及零件」進口貨值按年增5576億或47.0%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」增2040億或71.5%，「非鐵金屬」增930億或197.8%。

精華 FAQ

  • 主要原因是全球對AI相關電子產品需求持續強勁，帶動香港6月商品出口貨值按年增長53.4%，並推升多個主要市場的出口表現。

  • 香港6月輸往美國的出口按年大增114.3%，是自1973年有紀錄以來最強表現之一，反映AI產品需求對美國市場出口帶動明顯。

  • 市場人士認為AI周期仍會支撐外貿，預期香港下半年出口前景續看好，全年出口有望增逾20%，但仍需留意中東地緣政治風險。

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