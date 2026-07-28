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香港八大高校新變革 3大學招聘校長 葉劉稱港大招募不難

香港新聞組／香港28日電
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香港大學校長張翔將卸任香港大學校長及副校監職務，日後會重返實驗室，繼續探索重要科...
香港大學校長張翔將卸任香港大學校長及副校監職務，日後會重返實驗室，繼續探索重要科學問題。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港大校長張翔宣布2028年任滿十年後卸任。
  • 重點二：葉劉淑儀指港大招募新校長應不算困難。
  • 重點三：浸大與城大亦相繼出現校長任期調整。

香港多間資助大學高層人事接連出現變動。香港大學校長張翔27日凌晨向全體師生發信，宣布將於2028年完成十年任期後，卸任港大校長及副校監職務，希望未來重返實驗室專注科研。與此同時，香港浸會大學校長衛炳江及香港城市大學前校長梅彥昌近期亦相繼出現任期調整或請辭，八大高校高層迎來新一輪變革。

綜合媒體報導，現年62歲的張翔在電郵中表示，踏入校長任期第九個年頭，一直在深思港大已取得的成就及未來的發展方向。他指出，當前人工智能浪潮正以數百年未見之勢重塑人類生活，港大需要重新定義教育使命，擁抱新思維並由新領袖推動重大變革。他坦言自己內心始終是一名科學家和教授，渴望卸任後重返實驗室，繼續探尋深邃的科學問題，並透過科研為社會帶來影響。

張翔表示已將卸任決定通知港大校委會主席王冬勝。在未來兩年任期內，他將繼續推進校園硬件規模發展，包括即將落成的科創地標（Tech Landmark）、蒲飛路校園以及國際創新中心，同時持續擴展港大在上海的據點，並推進歐洲校園的規畫工作，以鞏固港大作為東西方知識交匯樞紐的地位。

港大前校董、行政會議召集人葉劉淑儀對張翔的決定表示理解。她指出，張翔到2028年任滿十年卸任屬常見情況，並舉例中文大學前校長劉遵義與科技大學前校長朱經武亦在相近任期後回歸科研。她否認張翔卸任與先前的校政風波有關，並讚揚其任內推動成立新學院及招攬國際人才，顯著提升港大的科研實力。葉劉淑儀認為港大在亞洲名列前茅，招募新校長並不困難，並期望未來的繼任者能繼續維持香港獨特的學術文化與國際關係。

除香港大學外，浸會大學與城市大學近期亦出現校長變動。浸會大學校長衛炳江的首期五年任期原本於2026年1月屆滿，校董會去年與其商議後決定僅續任一年半至2027年7月31日。衛炳江在卸任校長後將轉任光子學講座教授至2031年，同樣選擇重返實驗室推動實證科研，為國家與大灣區的生物醫學研究領域貢獻力量。

城市大學方面的高層變動則更為突然。前校長梅彥昌2026年4月下旬突然以私人理由向校董會請辭並即時離任，目前由首席及常務副校長李振聲署理校長職務。城大校董會已於7月20日宣布成立遴選委員會，現正於國際媒體公開招聘，展開全球遴選工作，目標是物色具備前瞻願景的領導人才，以推進城大在研究與專業教育上的學術表現，並深化其在香港、大灣區及國際間的戰略發展。

精華 FAQ

  • 張翔表示，完成10年任期後希望卸任，重返實驗室專注科研。他認為人工智能正重塑教育使命，港大需要新領袖推動變革，而自己更想回到科學研究工作。

  • 葉劉淑儀認為港大在亞洲排名靠前，學術聲譽和國際聯繫都具吸引力，因此招募新校長並不困難。她也期望繼任者延續港大的學術文化與國際化優勢。

  • 浸大校長衛炳江的任期獲延長至2027年7月31日，之後轉任講座教授；城大前校長梅彥昌則突然請辭，校方已成立遴選委員會並公開全球招聘新校長。

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