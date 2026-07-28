香港動漫節限量貨 被炒貴兩三倍 長者排隊黨疑受雇搶精品

第27屆香港動漫電玩節在香港會議展覽中心舉行五天，場內人氣沸騰；圖為一名男士在電玩節現場選購大量周邊商品。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 動漫節限量精品熱炒至原價兩三倍，黃牛與排隊黨再成焦點。

動漫節限量精品熱炒至原價兩三倍，黃牛與排隊黨再成焦點。 重點二： 內地買家網購遭走數後親赴會場，清晨排隊才買到心頭好。

內地買家網購遭走數後親赴會場，清晨排隊才買到心頭好。 重點三：Hot Toys及Sanrio加強預約驗證與限購，堵截炒賣空間。

一連五天的「香港 動漫電玩節」27日踏入第四天，場內人氣沸騰，但瘋狂的排隊人龍與掃貨場面，再度揭示黃牛黨、排隊黨肆虐。玩家表示，部分款式在網上平台已被炒至原價的兩三倍，且「有價有市」。

文匯報報導，有內地旅客投訴，於網購平台以高於原價八成價位預訂心儀公仔掛飾，但始終逃不過被賣方走數（不履行合約、收錢後失聯或不交貨）命運，迫使她27日天沒亮便親自到會場碰運氣。有參展商表示，已大幅升級防範措施，從源頭堵截炒賣空間，包括首兩日全面實行網上預約等措施，呼籲消費者切勿幫襯黃牛。

今屆動漫節的焦點之一，是Sanrio Gift Gate攤位的兩款會場率先發售系列，包括埃及主題造型及18款全新長腿百變造型系列，連日來吸引大批市民一早排隊選購。27日上午11時，排隊人龍形成迂迴曲折的「蛇餅」陣勢，人與人之間僅餘半個身位，寸步難行。

據報導，來自深圳的動漫迷汪小姐表示，已預算1萬元人民幣掃貨，尤其心儀一款原價港幣239元的長腿百變造型系列的公仔掛飾，早前本已在內地二手交易平台，以380元人民幣購入該款掛飾，怎料炒家收款後遲遲未發貨，最後更直接取消訂單、失聯。為免再次失望，她27日清晨七時抵達會場排隊才成功購得心頭好。

另一方面，會場內數名長者自備摺椅，身旁堆滿多個大型購物袋，袋內塞滿各式限量貨品，當中以香港知名玩具品牌Hot Toys的產品最為密集，包括多款會場限定人偶及模型。有在場資深玩家質疑，這批長者疑受雇於黃牛集團，以「人海戰術」輪購配額，再將搶得的限量貨品轉售圖利。

報導稱，Hot Toys Limited高級市場行銷及傳訊經理周晴晴指出，今年除主打7月29日上映的《蜘蛛俠 英雄再生》珍藏人偶，更推出6款《Kamen Rider》日系新作。

面對黃牛猖獗，她強調今年已加強打擊措施，首兩天只接受網上預約，每天名額有限，每個帳戶只可預約一個時段，而成功登記人士需親身攜同會員證，於預約時段預購珍藏人偶及全系列新品。