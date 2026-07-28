香港動漫節限量貨 被炒貴兩三倍 長者排隊黨疑受雇搶精品
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一連五天的「香港動漫電玩節」27日踏入第四天，場內人氣沸騰，但瘋狂的排隊人龍與掃貨場面，再度揭示黃牛黨、排隊黨肆虐。玩家表示，部分款式在網上平台已被炒至原價的兩三倍，且「有價有市」。
文匯報報導，有內地旅客投訴，於網購平台以高於原價八成價位預訂心儀公仔掛飾，但始終逃不過被賣方走數（不履行合約、收錢後失聯或不交貨）命運，迫使她27日天沒亮便親自到會場碰運氣。有參展商表示，已大幅升級防範措施，從源頭堵截炒賣空間，包括首兩日全面實行網上預約等措施，呼籲消費者切勿幫襯黃牛。
今屆動漫節的焦點之一，是Sanrio Gift Gate攤位的兩款會場率先發售系列，包括埃及主題造型及18款全新長腿百變造型系列，連日來吸引大批市民一早排隊選購。27日上午11時，排隊人龍形成迂迴曲折的「蛇餅」陣勢，人與人之間僅餘半個身位，寸步難行。
據報導，來自深圳的動漫迷汪小姐表示，已預算1萬元人民幣掃貨，尤其心儀一款原價港幣239元的長腿百變造型系列的公仔掛飾，早前本已在內地二手交易平台，以380元人民幣購入該款掛飾，怎料炒家收款後遲遲未發貨，最後更直接取消訂單、失聯。為免再次失望，她27日清晨七時抵達會場排隊才成功購得心頭好。
另一方面，會場內數名長者自備摺椅，身旁堆滿多個大型購物袋，袋內塞滿各式限量貨品，當中以香港知名玩具品牌Hot Toys的產品最為密集，包括多款會場限定人偶及模型。有在場資深玩家質疑，這批長者疑受雇於黃牛集團，以「人海戰術」輪購配額，再將搶得的限量貨品轉售圖利。
報導稱，Hot Toys Limited高級市場行銷及傳訊經理周晴晴指出，今年除主打7月29日上映的《蜘蛛俠 英雄再生》珍藏人偶，更推出6款《Kamen Rider》日系新作。
面對黃牛猖獗，她強調今年已加強打擊措施，首兩天只接受網上預約，每天名額有限，每個帳戶只可預約一個時段，而成功登記人士需親身攜同會員證，於預約時段預購珍藏人偶及全系列新品。
因為場內多款限量精品需求極高，部分熱門款式在二手平台已被炒至原價兩三倍，形成明顯套利空間，令黃牛黨與排隊黨的掃貨行為再次成為焦點。 她早前在網購平台以高於原價八成的價錢預訂公仔掛飾，卻遇上賣方收款後失聯、取消訂單，最終只好在27日清晨7時到場親自排隊，才成功買到心儀貨品。 Hot Toys等參展商今年加強源頭管控，首兩日全面改為網上預約，每帳戶只可預約1個時段，成功登記者需親身帶會員證到場購買，藉此縮減黃牛囤貨和轉售空間。
精華 FAQ
因為場內多款限量精品需求極高，部分熱門款式在二手平台已被炒至原價兩三倍，形成明顯套利空間，令黃牛黨與排隊黨的掃貨行為再次成為焦點。
她早前在網購平台以高於原價八成的價錢預訂公仔掛飾，卻遇上賣方收款後失聯、取消訂單，最終只好在27日清晨7時到場親自排隊，才成功買到心儀貨品。
Hot Toys等參展商今年加強源頭管控，首兩日全面改為網上預約，每帳戶只可預約1個時段，成功登記者需親身帶會員證到場購買，藉此縮減黃牛囤貨和轉售空間。
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