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香港網購無證爬寵 走私販賣可囚10年 20港元包郵抵港

香港新聞組／香港28日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：社交平台可輕易搜尋到爬寵與鸚鵡賣家。
  • 重點二：賣家疑無證售賣，還提供瀕危活體運輸服務。
  • 重點三：非法管有瀕危物種最高可判罰1,000萬港元囚10年。

香港近月接連檢獲瀕危爬行動物案件，文匯報記者在多個社交及網上購物平台「放蛇」，發現僅需簡單檢索「香港爬寵」、「香港買鸚鵡」及「爬寵轉運」等關鍵字，即可搜尋到出售烏龜、蛇及鸚鵡等動物的賣家，他們在無許可證的情況下售賣各類受管制動物，更有協助運輸瀕危物種及其活體蛋的服務，一次可運輸數十隻爬寵或活體蛋來港，令非法買賣更易得手，也更難追查。

文匯報報導，記者以買家身分查詢，發現這些疑似非法售賣的動物，部分價格不菲，而賣家對牠們的來源、證件等含糊其詞，疑點重重。其中一名運輸商聲稱可運輸鸚鵡蛋、烏龜蛋及鱷 魚蛋來港，一次最多60枚，運費2900元人民幣， 並稱可當天送達。對方更神祕表示使用的是「特殊車輛」， 不是普通私家車，讓記者不用擔心運輸時被海關查獲沒收。記者亦在內地購物平台發現，有商家聲稱可孵化的中華草龜蛋可以包郵到港，1枚草龜蛋連同孵化工具售價僅約20港元。 

以雪貂及松鼠為例，現時漁護署並沒有批准有關品種進口，記者透過社交平台聯絡到一名賣家，對方開價雪貂售價3200元（港元，下同，約408美元）起，其中一隻純白色雪貂索價4200元，另有粉紅色松鼠約1600元一隻，更服務周到地向記者送上一段雪貂短片。直至記者詢問動物來源及是否持有許可證，對方態度立馬轉變，賣家只用一張「Thank You」貼圖回應，其後不再回覆。

記者再於社交平台聯絡到另一名球蟒賣家，其中一條橘夢派球蟒開價1200元。球蟒屬附錄II物種，市民若純粹為非商業目的而管有瀕危物種作寵物，無須申領管有許可證，惟須妥善保留文件以證明動物的合法來源。

翻查香港海關公告，近年不時檢獲走私受管制蟒蛇、蜥蜴、龜等爬寵，以及受管制鸚鵡等雀鳥。非法管有瀕危物種屬於嚴重罪行，任何人如違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1000萬港元（約127.5萬美元）及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公。

精華 FAQ

  • 記者以「香港爬寵」、「香港買鸚鵡」等關鍵字搜尋，發現有人出售烏龜、蛇、鸚鵡、雪貂、松鼠及球蟒等動物，部分賣家還疑似無許可證，來源與證件交代不清。

  • 有運輸商聲稱可一次運60枚鸚鵡蛋、烏龜蛋或鱷魚蛋，收費2,900元人民幣，還說可當天送達，並以「特殊車輛」運送，企圖降低被海關查獲的風險。

  • 根據《保護瀕危動植物物種條例》，非法管有瀕危物種屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款1,000萬港元及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公。

香港

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