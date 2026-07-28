「粵港養老通」反應熱烈 將擴大規模 增加境內接收銀行

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「粵港養老通」反應熱烈，將擴大境內接收銀行範圍。

「粵港養老通」反應熱烈，將擴大境內接收銀行範圍。 重點二： 香港長者可直接領取津貼，北上廣東養老更便利。

香港長者可直接領取津貼，北上廣東養老更便利。 重點三：跨境理財通持續成長，大灣區跨境金融需求明顯增加。

隨著粵港澳大灣區 生活融合不斷加速，愈來愈多香港 長者選擇北上廣東養老。本月初起，香港長者津貼已可直接匯入廣東、福建的個人帳戶。為配合有關安排，便利在粵港人領取津貼，廣東省同步推出「粵港養老通」跨境金融服務反應熱烈，讓港澳居民在內地安心養老、便捷取款。

文匯報報導，大灣區「跨境理財通」業務持續發展。根據中國人民銀行廣東省分行公布的資料，截至2026年5月底，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者達18.15萬人，其中內地投資者約12.63萬人、港澳投資者約5.52萬人。境內試點銀行累計辦理資金跨境匯劃金額達1,386.16億元人民幣，顯示大灣區居民跨境理財需求持續增長，跨境投資渠道持續拓寬。

2026年上半年廣東省金融運行形勢新聞發布會27日在廣州舉行，中國人民銀行廣東省分行副行長、國家外匯管理局廣東省分局副局長吳燕生表示，廣東下一步將持續跟進措施的進展和港澳居民需求， 逐步擴大境內接收銀行的範圍，有序推動更多港澳惠民津貼跨境直匯。

吳燕生指出，港澳居民在內地養老，面臨的一個現實問題是如何便捷地領取港澳的養老金和各類津貼。人民銀行廣東省分行聚焦社會保障資金的跨境結算訴求，先後與澳門社會保障基金、香港社會福利署協作，推動措施落地實施。「粵港養老通」支持在粵養老的香港居民直接跨境收取長者綜援金、長者生活津貼、高齡津貼。香港居民只需完成一次帳戶登記，即可享受「資金自動到賬、匯款手續費減免、自主結匯使用」，在廣東的家門口就能安心領取香港特區政府的「可攜現金援助」。

已定居廣東省中山的75歲港人何先生說：「以前隔幾個月就得專程返港取錢，現在津貼直接入帳，手機點幾下就能換成人民幣，平時買菜看病方便多了。」

吳燕生表示，下一步，該行將持續跟蹤業務進展和港澳居民需求，加強與港澳政府部門協作，逐步擴大境內接收銀行的範圍，有序推動更多港澳惠民津貼跨境直匯，構建更加完善的跨境民生金融服務體系。