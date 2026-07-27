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香港防堵強積金詐騙 提取須經「智方便」認證

香港新聞組／香港27日電
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近年出現多宗提前提取強積金的詐騙案，為了加強打擊以及從源頭堵截這類騙案，積金局將從本月底起進一步加強「積金易」提取強積金結餘申請的核實要求。

文匯報報導，在新安排下，申請者必須透過「智方便」進行多重身分認證、遞交相關證明文件等候審批等，以加強保護打工仔們的強積金。積金局亦呼籲公眾切勿誤信不法分子或以不當途徑提早提取強積金，以免觸犯刑事罪行。

按照目前機制，打工仔年滿65歲即可申請提取強積金結餘，法例同時亦容許在特定情況下可以提早提取強積金結餘，包括年滿60歲並提早退休、永久離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘及死亡。但早前坊間有中介公司聲稱能提供虛假的醫學證明，令打工仔以患病、喪失工作能力等原因，申請提早領取強積金結餘，甚至中介冒認知名的醫療機構偽造醫學證明，協助客戶提早領取強積金。

「積金易」平台自今年4月底全面運作後，統一處理所有提取（包括提早提取）強積金的申請。劉麥嘉軒指出這個安排強化了把關功能，有助識別可疑個案以及提高風險監測效能。申請人仍須按提取理由遞交相關證明文件，例如提早退休須作法定聲明、永久離港須提供香港以外地方的居留證明等，經過嚴謹審核，確保在符合規定的情況下才會批准個案，以維護計畫成員的退休儲備。

精華 FAQ

  • 因近年出現多宗提前提取強積金的詐騙案，部分中介更疑偽造醫學證明協助申請。當局希望從源頭堵截騙案，保護打工仔的退休儲備。

  • 申請者須透過「智方便」進行多重身分認證，並按提取理由遞交相關證明文件，之後再等候審批。積金局會加強風險監測，確保符合資格才批出。

  • 法例容許年滿60歲並提早退休、永久離港、完全喪失行為能力、末期疾病、小額結餘及死亡等情況提早提取。積金局提醒勿信不法中介，以免觸犯刑事罪行。

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