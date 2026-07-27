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內地電商平台希音在香港上市聆訊過關 料籌資30億美元

香港新聞組／香港27日電
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希音（SHEIN）為全球五大服裝和鞋類公司之一。（路透）
希音（SHEIN）為全球五大服裝和鞋類公司之一。（路透）

港交所披露易顯示，內地快時尚電商平台SHEIN（希音）已通過上市聆訊，換言之可隨時啟動IPO，高盛、摩通及大摩為聯席保薦人。早前有傳希音目標集資20至30億美元（約156億至234億港元）。

大公報報導，據初步招股文件顯示，希音去年淨收入為418.5億美元，按年升近8%，而利潤減少38.7%至20.64億美元。今年首季淨收入升1.1%至90.5億美元，期內轉蝕9900萬美元（去年同期賺3.95億美元）。公司指出，主要受估值變動，引致可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致。

招股文件顯示，按零售銷售額計算，公司是全球五大服裝和鞋類公司之一。截至今年3月底為止，服裝款式產品超過200萬個，今年首季日均有4700個新服裝款式。除服裝外，產品組合增加新產品種類，包括鞋類、配飾、美妝、家居等。活躍顧客從2023年約1.86億，增加到2025年的約2.73億，複合年增長率為21.2%，截至去年3月底止十二個月約2.41億，增加至截至今年3月底止約2.81億。

希音於招股文件特別提到，自2025年5月以來，美國取消小額豁免待遇對其在美國的銷售及淨收入整體增長造成不利影響，並導致履約開支占淨收入百分比上升。然而，其後觀察到美國的消費者購買行為及銷售趨勢出現正常化的跡象。

至於歐盟市場方面，預計取消低價值貨件關稅豁免後，公司將面臨成本增加的不利局面，包括對業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。儘管目前作全面評估仍言之尚早，但可能會大致符合或超出美國取消小額豁免待遇後的影響。

希音於2012年由四位聯合創始人許仰天、苗苗、顧曉慶及任曉慶共同創辦，2013年推出品牌「SHEIN」。股權結構方面，SHEIN採用雙重股權架構，A類股每股有10票的表決權、B類為1票。完成上市前，四位聯合創始人分別持股33%、17.4%、7.3%及7.3%，合持共65%。

精華 FAQ

  • 港交所披露易顯示，希音已通過上市聆訊，代表可隨時啟動IPO；高盛、摩通及大摩為聯席保薦人，市場亦預料其集資規模約20億至30億美元。

  • 希音去年淨收入達418.5億美元，按年升近8%，但利潤下跌38.7%至20.64億美元；今年首季淨收入升1.1%至90.5億美元，但由賺轉蝕9900萬美元。

  • 公司指出，美國取消小額豁免待遇後，銷售與淨收入增長受壓，履約開支佔比上升；歐盟若取消低價值貨件關稅豁免，亦可能令成本增加，對業績造成重大不利影響。

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