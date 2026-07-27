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香港豪門「不離婚」向太揭3因素：形象、財產、風水

記者陳穎／香港27日電
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向華強（左一）和向太（左二）是香港的影視大亨。圖為他們與兒子向佐（右一）妻兒三代...
向華強（左一）和向太（左二）是香港的影視大亨。圖為他們與兒子向佐（右一）妻兒三代同堂。（取材自微博）

南韓SK集團會長崔泰源與前妻盧素英的離婚官司近日再度成為外界焦點，鉅額財產分配引發熱議，也讓豪門婚姻話題持續延燒。對此，向太陳嵐也分享香港頂級富豪圈鮮少離婚的背後原因，直言外界以為豪門夫妻相守一生是因為感情深厚，其實更多是現實考量。

向太表示，香港不少老牌富豪自小接受英式教育，十分重視個人形象與企業聲譽。個人的企業商譽與「好丈夫、好爸爸」的正派形象緊密連結，一旦離婚消息曝光，不僅形象破滅、私人生活受到關注，也可能衝擊公司形象更可能導致投資人信心動搖、影響企業資金運作，因此私下即便感情生變也未必會選擇離婚。

除了形象因素，龐大的財產分配更是富豪不願離婚的重要原因。向太指出，香港許多豪門元配不只是妻子，更是一路陪伴創業、共同打拚的夥伴，在家族企業與財務管理中扮演關鍵角色。她也以自己多年協助向華強經營中國星集團為例，認為元配對企業的重要性難以取代。加上香港法律規定離婚須平分資產，盲目離婚等同自斷臂膀並面臨龐大財產分割，代價極高，富豪因此多半會慎重考量，不敢輕易嘗試換妻或離婚。

向太也提到，香港富豪圈普遍相信風水命理，流傳著「元配旺夫」的觀念，認為若拋棄元配，可能連帶影響財運與事業發展。她透露，過去曾有富豪執意與婚外情對象再婚，沒想到婚後事業急轉直下，甚至跌出富豪榜，相關案例也成為圈內茶餘飯後的警惕。因此，在形象、財產與風水等多重因素交織下，不少豪門即使婚姻早已名存實亡，仍會選擇維持婚姻關係，而非輕易離婚。

向華強（左）和向太是香港的影視大亨。（取材自微博）
向華強（左）和向太是香港的影視大亨。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她認為不只因感情，更是顧及個人形象與企業聲譽。若離婚消息曝光，可能影響外界對「好丈夫、好爸爸」的觀感，甚至動搖投資人信心與公司資金運作。

  • 因香港離婚通常涉及資產平分，豪門若輕易離婚，等於要面對龐大財產切割。向太也強調，元配往往是共同打拚的夥伴，對家族企業的重要性難以取代。

  • 香港富豪圈普遍相信元配旺夫，認為拋棄元配可能連帶影響財運與事業。她還舉例，有富豪再婚後事業下滑、跌出富豪榜，因此不少人寧可維持婚姻。

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