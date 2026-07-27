我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

香港推動遊艇經濟 已77內地船長取得資歷 未來可望年創28.7億美元收益

香港新聞組／香港27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港海事處推出3項促進遊艇訪港便利措施，其中便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷，近...
香港海事處推出3項促進遊艇訪港便利措施，其中便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷，近百內地船長參與考試或培訓，當中77人合格。圖為香港銅鑼灣避風塘內停泊的眾多遊艇。（中新社資料照片）

香港擁有1180公里海岸線和263座島嶼，海上旅遊資源豐富。為遊艇自由行鋪路，海事處上月底推出三項促進遊艇訪港的便利措施，包括提升電子業務系統、放寬對訪港遊艇的泊位要求、便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷。海事處處長王世發近日表示，新措施縮減內地應考的時間與金錢成本、網上登記無須依賴中介、靈活轉換停泊地以實現多元聯遊體驗。

文匯報報導，措施實施不足一個月，已有9個個人帳戶完成電子業務系統登記。近百名內地船長參與獲海事處授權的內地機構舉行的考試或培訓，當中77人合格。相信遊艇經濟成熟後，每年可為香港帶來44億至225億元（港幣，下同，約5.6億至28.7億美元）收益。

今次便利措施的一大亮點，在於啟用優化的電子業務系統，訪港遊艇的船東或船長無須透過本地代理，可於系統開設個人帳戶，並使用系統提前一站式提交訪港船隻、船員及乘客的入境資料，以供部門預先審核。

海事處助理處長陳嘉敏表示，以往遊艇抵港前，船東或船長需分別向海事處、入境事務處、衞生署遞交實體文件，程序繁雜，並需委託香港本地代理人處理。上月29日啟用的新系統則開放個人註冊帳戶，有效縮短抵港後辦理入境檢查時間，再於到達前知會、申報到港、申請許可證、錨泊預訂及出港證，及繳付相關費用一站式線上辦理。系統已支援多款電子支付，今年第四季將新增支付寶、微信支付，進一步便利使用者。

新措施亦優化現有機制並設立「遊艇動態監察系統」，容許訪港遊艇無須在訪港前先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，並可在香港水域安全有序地自由航行和在指定水域範圍內錨泊。

五個訪港遊艇指定錨泊區設於赤柱灣、大潭灣、淺水灣、西貢企嶺下海和大澳，均鄰近一般航行水域、位於熱門休閒船隻活動區域附近。

另一方面，海事處已授權內地相關機構在內地舉辦香港水域本地知識考試，並已批核內地7間培訓機構提供認可培訓課程。自6月12日至7月17日，累計有96名內地船長參與考試或培訓，當中77人合格。單是6月12日首批考試及培訓，7人透過考試、23人透過培訓獲取資格。

精華 FAQ

  • 海事處上月底推出3項措施，包括優化電子業務系統、放寬訪港遊艇泊位要求，以及便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷，目的是縮短流程、降低成本並提升體驗。

  • 新系統容許船東或船長直接開設個人帳戶，無須本地代理即可一站式提交船隻、船員及乘客資料，並可辦理到港申報、許可證、錨泊預訂、出港證及繳費。

  • 自6月12日至7月17日，共有96名內地船長參與考試或培訓，當中77人合格。當局預料遊艇經濟成熟後，每年可為香港帶來44億至225億元收益。

香港

上一則

內地電商平台希音在香港上市聆訊過關 料籌資30億美元

下一則

香港防堵強積金詐騙 提取須經「智方便」認證

延伸閱讀

粵車南下「易泊遊」6口家庭省127美元 廣州抵香港不用2小時

粵車南下「易泊遊」6口家庭省127美元 廣州抵香港不用2小時

「粵車南下」再邁步 170車搶南下 香港爭明春擴至21市

「粵車南下」再邁步 170車搶南下 香港爭明春擴至21市
港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額

港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額
系列政策奏效 高薪人才逆襲「回港」 新加坡急研對策

系列政策奏效 高薪人才逆襲「回港」 新加坡急研對策

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生