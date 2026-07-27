香港推動遊艇經濟 已77內地船長取得資歷 未來可望年創28.7億美元收益

香港海事處推出3項促進遊艇訪港便利措施，其中便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷，近百內地船長參與考試或培訓，當中77人合格。圖為香港銅鑼灣避風塘內停泊的眾多遊艇。（中新社資料照片）

香港 擁有1180公里海岸線和263座島嶼，海上旅遊資源豐富。為遊艇自由行鋪路，海事處上月底推出三項促進遊艇訪港的便利措施，包括提升電子業務系統、放寬對訪港遊艇的泊位要求、便利內地訪港遊艇船長取得所需資歷。海事處處長王世發近日表示，新措施縮減內地應考的時間與金錢成本、網上登記無須依賴中介、靈活轉換停泊地以實現多元聯遊體驗。

文匯報報導，措施實施不足一個月，已有9個個人帳戶完成電子業務系統登記。近百名內地船長參與獲海事處授權的內地機構舉行的考試或培訓，當中77人合格。相信遊艇經濟成熟後，每年可為香港帶來44億至225億元（港幣，下同，約5.6億至28.7億美元）收益。

今次便利措施的一大亮點，在於啟用優化的電子業務系統，訪港遊艇的船東或船長無須透過本地代理，可於系統開設個人帳戶，並使用系統提前一站式提交訪港船隻、船員及乘客的入境資料，以供部門預先審核。

海事處助理處長陳嘉敏表示，以往遊艇抵港前，船東或船長需分別向海事處、入境事務處、衞生署遞交實體文件，程序繁雜，並需委託香港本地代理人處理。上月29日啟用的新系統則開放個人註冊帳戶，有效縮短抵港後辦理入境檢查時間，再於到達前知會、申報到港、申請許可證、錨泊預訂及出港證，及繳付相關費用一站式線上辦理。系統已支援多款電子支付，今年第四季將新增支付寶、微信支付，進一步便利使用者。

新措施亦優化現有機制並設立「遊艇動態監察系統」，容許訪港遊艇無須在訪港前先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，並可在香港水域安全有序地自由航行和在指定水域範圍內錨泊。

五個訪港遊艇指定錨泊區設於赤柱灣、大潭灣、淺水灣、西貢企嶺下海和大澳，均鄰近一般航行水域、位於熱門休閒船隻活動區域附近。

另一方面，海事處已授權內地相關機構在內地舉辦香港水域本地知識考試，並已批核內地7間培訓機構提供認可培訓課程。自6月12日至7月17日，累計有96名內地船長參與考試或培訓，當中77人合格。單是6月12日首批考試及培訓，7人透過考試、23人透過培訓獲取資格。