司機短缺、車量不足… 香港5的士車隊上路1年「流血經營」

的士車隊營運將屆滿一年，有車隊承認不理想，嘆已「流血經營」，憂網約車合法化令車隊前景不明。圖為大黃蜂愛心車隊。 （中新社資料照片）

香港 五支的士車隊28日營運屆滿一年，運輸署最新數據顯示整體車量未達承諾規模，總車數僅達標近六成，特別車種亦未落實。面對持續虧蝕與司機短缺，業界普遍指出港府 規管網約車 以及經營成本差異，正嚴重衝擊的士車隊的生存空間，部分車隊甚至形容為「流血經營」，憂網約車合法化令車隊前景不明。

綜合明報等港媒報導，根據運輸署資料，獲發牌的5支的士車隊原應提供共3500輛的士，惟截至今年7月初僅有2000多輛運作，規模約占原本承諾的57%。其中，輪椅的士僅達承諾數量的一半，約150輛；豪華的士則有近千輛。有傳媒於7月上旬進行實測，發現部分車隊無法召車，或需等候近半小時，比車程更長，服務表現未如理想。

各車隊獲智慧交通基金撥款1000萬港元（約12.7萬美元），但多隊稱正虧蝕。香港的士業議會主席黃卓邦指出，港府推出車隊制度原意是模仿Uber模式以提升服務質素，但業者耗資數千萬投資後，港府隨後卻宣布規管網約車，令車隊市場面臨被蠶食的困境。

「大黃蜂愛心車隊」負責人袁揚威表示，車隊營運一年多來持續虧蝕，現時雖有500輛的士運作，但需租出至少2000輛才能盈利。他透露，原本承諾引入1000輛電動車，卻因充電樁不足導致司機拒租，車隊只能「流血經營」改購混能車。袁揚威補充，網約車對車齡要求較鬆且保險成本低，吸引大批司機與乘客轉投，使車隊在招募司機及接單上均陷入苦戰。

「星群車隊」負責人鄭寶怡亦證實車隊處於虧蝕狀態。她分析，司機不足的主因在於港府先前未嚴厲打擊網約車，加上市民已養成搭乘網約車的習慣，導致車隊招募與吸客均遇到瓶頸。「Amigo車隊」聯合創辦人關俊文則提到，目前車隊僅能維持低限度營運，最困難的部分在於說服舊牌主更換新車加入。他預期未來港府規管網約車後，或有部分租用私家車做網約車的司機回流的士業界。

據報導，針對車隊現狀，立法會議員莊豪鋒認為車隊表現未達改善服務的原意，建議港府不應任由車隊自生自滅，應協助車隊尋找出路，例如推動與旅遊業合作包車，並加快建設充電樁，同時車隊也應嚴格把關司機質素以建立品牌價值。