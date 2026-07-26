議員赴北京研修結束 夏寶龍勉增強香港發展動能

香港立法會全體議員25日結束為期一周的國家事務研修考察，從北京返抵香港。圖為立法會主席李慧琼（前排左三）與立法會議員會見傳媒。（中通社）

立法會赴京研修班全體學員25日返港，立法會主席李慧琼在會見傳媒時表示，港澳辦主任夏寶龍肯定第8屆立法會的工作，強調中央堅持貫徹「一國兩制」方針，並鼓勵他們要好好發揮立法會角色，推動良政善治，增強香港 發展動能，協助港府 解決「老大難」問題及市民急難愁盼的問題。

文匯報報導，李慧琼強調，全體議員將加強學習，提升履職能力，以更高標準自我要求，在新形勢下展現立法會新風氣，更好支持特首和港府依法施政，提升治理效能，同時加強調研，為市民把好關。

李慧琼25日以「啟發於心，回饋於行」總結此行，形容「具有歷史性意義，帶著豐盛成果回來，收穫滿滿。」

她表示，一周的研修考察行程緊湊，聆聽了高質量和高分量的專家講者的分享，包括中央治國理念、發展策略、國家「十五五」規畫制定、多個重要領域最新發展、當前國際地緣政治格局。我們聆聽到既有理論高度，也有實踐深度的講授，並且用心、用腳體驗國家的中國式現代化不同領域的發展，考察內容包括民生、創科等，既有宏觀的理論基礎、又有微觀，從理論到實踐，由歷史到未來，有助提升議員履職能力，既可以立足大局、胸懷國家、放眼世界，同時關注了解社區和老百姓的需求。

談到夏寶龍在人民大會堂與全體學員座談交流，李慧琼表示，議員在會上踴躍發言，圍繞研修體會、履職情況、香港最新經濟發展與社會狀況展開交流，議題包括創新科技、人口、教育、北都發展等範疇。

香港立法會全體議員25日結束為期一周的國家事務研修考察，從北京返抵香港。圖為立法會主席李慧琼（前排中）在機場會見傳媒。（中新社）