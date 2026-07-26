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「粵車南下」再邁步 170車搶南下 香港爭明春擴至21市

香港新聞組／香港26日電
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港珠澳大橋一橋連三地，「粵車南下」政策踏入新階段，香港運物局長陳美寶25日出席「粵車南下」、「易泊遊」乘客歡迎儀式致辭時表示，雖然颱風可能來襲，但亦無損內地駕駛人士雅興，估計25日有約170輛粵車的家庭赴港，又透露港府的目標，是明年第一季將「粵車南下」擴展至廣東省全省21個城市，助力推動大灣區發展，方便兩地人民交流及車流往來。

文匯報報導，有25日駕車赴港的粵車家庭表示，雖然天氣狀況不穩，但依然等不及要體驗駕車赴港，並大讚整個流程方便快捷。儘管最終行程因天氣原因受阻、不得不提前返回內地，他們仍意猶未盡地強調：「下次會再來！」

陳美寶表示，由25日起「粵車南下」每日出行名額由100個增至200個，每輛車最多可在港逗留三天。根據「易泊遊」口岸停車場的數據，過半家庭會留兩日至三日，而入市區的旅客，約九成會留一日至兩日，約一成逗留兩日至三日。

為了讓旅客出行更便利，全港目前有160個停車場提供電動車充電設施或內地支付系統，逾50間酒店及商場為「粵車南下」旅客提供優惠套餐。

25日上午10點半左右，經港珠澳大橋珠海口岸出行的「粵車」迎來車流高峰，一度出現大批車輛排隊輪候通關。珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站表示，至今經邊檢備案「粵車」司機數量已突破1.3萬人，經大橋珠海口岸出入境「粵車南下」車輛總量已超1.98萬輛次。目前「粵車南下」旅客以旅遊、商務客流居多，出行高峰集中在周末節假日。

「粵車南下」車主經過車體檢查、證件查驗等手續進入通道後，平均一分鐘就能完成通關。

精華 FAQ

  • 由25日起，「粵車南下」每日出行名額由100個增至200個，每輛車最多可在香港逗留3天，方便更多內地家庭以自駕方式來港旅遊或商務出行。

  • 港府目標是在明年第一季，將「粵車南下」由現階段逐步擴展至廣東省全省21個城市，以推動大灣區發展，並便利兩地居民交流與車流往來。

  • 珠海邊檢總站表示，備案司機已逾1.3萬人，經大橋珠海口岸出入境車輛總量超過1.98萬輛次，旅客以旅遊和商務為主，周末及節假日最為繁忙。

香港 灣區 港府

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