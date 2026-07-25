向太爆香港豪門「不離婚」真相 不只怕分財產 揭3大殘酷潛規則內幕

向華強（左）和向太是香港的影視大亨。（取材自微博）

南韓SK集團會長崔泰源與前妻盧素英的離婚官司近日再度成為外界焦點，鉅額財產分配引發熱議，也讓豪門婚姻話題持續延燒。對此，向太陳嵐也分享香港 頂級富豪圈鮮少離婚的背後原因，直言外界以為豪門夫妻相守一生是因為感情深厚，其實更多是現實考量。

向太表示，香港不少老牌富豪自小接受英式教育，十分重視個人形象與企業聲譽。「好丈夫」、「好爸爸」等正面形象，往往與企業品牌和投資人信心息息相關。一旦爆出離婚，不只私人生活受到關注，也可能衝擊公司形象，甚至影響市場信心與資金運作，因此即使夫妻感情生變，也未必會選擇離婚。

除了形象因素，龐大的財產分配更是富豪不願離婚的重要原因。向太指出，香港許多豪門元配不只是妻子，更是一路陪伴創業、共同打拚的夥伴，在家族企業與財務管理中扮演關鍵角色。她也以自己多年協助向華強經營中國星集團為例，認為元配對企業的重要性難以取代。再加上香港離婚涉及龐大財產分配，對富豪而言代價極高，因此多半會慎重考量，不會輕易走上離婚一途。

向太也提到，香港富豪圈普遍相信風水命理，流傳著「元配旺夫」的觀念，認為若拋棄原配，可能連帶影響財運與事業發展。她透露，過去曾有富豪執意與婚外情對象再婚，沒想到婚後事業急轉直下，甚至跌出富豪榜，相關案例也成為圈內茶餘飯後的警惕。因此，在形象、財產與風水等多重因素交織下，不少豪門即使婚姻早已名存實亡，仍會選擇維持婚姻關係，而非輕易離婚。