香港故宮館長吳志華明年初約滿卸任 全球招聘繼任人選

香港故宮文化博物館館長吳志華將於明年1月初合約屆滿後卸任。(新華社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 香港故宮文化博物館首任館長吳志華將於明年1月約滿卸任，西九文化區管理局將全球招聘繼任者，並肯定其任內推動博物館建成、開幕及發展。

西九文化區管理局24日宣布，香港 故宮文化博物館首任館長吳志華將於明年1月初合約屆滿後卸任，管理局將為繼任人選展開全球招聘。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀讚揚吳任內「不遺餘力推廣中國藝術文化」；香港故宮館董事局主席孔令成稱，吳領導下故宮館建造工程「在預算內完成、如期竣工及開幕」，任內建立國際合作網絡、推出多項具影響力展覽，並肩負起促進文化對話的使命。

綜合香港01、明報報導，香港故宮館2022年7月起啟用。吳志華自2019年8月，即博物館開幕前已為館長，期間帶領博物館的規畫、興建和開幕。管理局表示，在吳任期內策畫了近40個專題及特別展覽，並與故宮博物院及來自法國、英國、卡塔爾和埃及等地的頂尖文化機構建立國際合作夥伴關係，接待超過460萬名訪客，使博物館成為香港文化旅遊地標。

吳志華表示，榮幸能擔任首任館長，在過去七年領導故宮館工作、見證其開幕及茁壯成長，很高興故宮館已獲廣泛認定為區內最具影響力和前瞻性的博物館之一，並深信故宮館能繼往開來，成為向全球推廣故宮文化的平台。

據報導，故宮文化博物館董事局主席孔令成表示，吳志華幫助博物館在建造工程在預算內完成、如期竣工和開幕，又成功建立國際合作網絡、推出多項具影響力的展覽，對吳在博物館的貢獻表示衷心感謝。

吳志華則表示，對能擔任故宮博物館首任館長感到榮幸，「很高興博物館已被廣泛認定為區内最具影響力和前瞻性的博物館之一」，又深信故宮博物館能繼往開來，成為向全球推廣故宮文化的平台。

西九管理局表示，將會展開博物館繼任人的全球招聘。