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前香港民主黨主席胡志偉抵英求庇護 港媒：估不會被遣返

香港新聞組／香港24日電

AI摘要

文章摘要整理：

前民主黨主席胡志偉刑滿出獄後赴英，一度傳遭扣留並面臨遣返，但港媒最新報導指他已入境，英國內政部稱仍在處理相關行政程序。

涉及香港泛民主派初選案的前民主黨主席胡志偉於6月30日刑滿出獄。英媒稍早報導，有意尋求英國政治庇護的胡志偉，日前在英國希斯羅機場（Heathrow Airport）被邊境部門扣留，並一度被告知將被遣返香港。但據港媒最新報導，胡志偉已入境英國，預期不會被遣返。

綜合香港南華早報等港媒報導，英國泰晤士報（The Times）22日以「被監禁的香港民主領袖獲告知將被驅逐出英國」（Jailed Hong Kong democracy leader told he is to be deported from UK）為題報導，指前民主黨主席、前立法會議員胡志偉日前抵達希斯羅機場後被邊境部門扣留。

報導引述香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）指出，他知道胡志偉被扣留一事，指當地機關告訴胡志偉會沒收其護照，並於七天內將他遣返回香港。

據港媒報導，胡志偉目前已順利入境，目前預期不會被遣返。

報導引述胡志偉的朋友透露，胡志偉到英國是為了尋求政治庇護，並打算循英國國民（海外）護照（BNO）路線申請定居。

報導表示，英國內政部已確認此事，指此案涉及入境文件或行政程序問題，正在處理中。

香港泛民主派初選案有47人被控違反香港國安法下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人被判罪名成立，當中包括現年63歲的胡志偉，他被判刑四年五個月，6月30日刑滿出獄。

精華 FAQ

  • 報導指他抵達希斯羅機場後遭英國邊境部門扣留，並一度被告知會沒收護照，且可能在7天內被遣返回香港。

  • 港媒最新報導稱胡志偉已順利入境英國，現階段預期不會被遣返；英國內政部則表示此案仍屬入境文件或行政程序問題。

  • 據報胡志偉是為尋求英國政治庇護，並打算循英國國民（海外）護照，也就是BNO路線申請定居；他因香港初選案被判4年5個月，已於6月30日刑滿出獄。

遣返 香港 庇護

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