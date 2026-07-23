香港末期病患滿18歲、精神自主 可預作決定拒搶救 7/31生效

香港《維持生命治療的預作決定條例》新法例將從7月31日起生效，年滿18歲且精神自主，末期病患可預作指示拒絕維生治療。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港7月31日起實施預作決定條例，允許18歲且精神自主者預先拒絕維持生命治療。

香港7月31日起實施預作決定條例，允許18歲且精神自主者預先拒絕維持生命治療。 重點二： 簽署預設醫療指示需至少2名無利益關係見證人，其中1人必須為註冊醫生。

簽署預設醫療指示需至少2名無利益關係見證人，其中1人必須為註冊醫生。 重點三：病人可透過撕毀文件、書面聲明或口頭通知見證人，隨時撤回相關指示。

香港 新法例將生效，7月31日起香港人只要年滿18歲且精神自主，可預作書面指示，當末期疾病並失去行為能力時可拒絕接受維持生命治療。但只要撕了文件相關指示即算撤回。

香港這項法例名為《維持生命治療的預作決定條例》，7月31日生效，將確立「預設醫療指示」與「不作心肺復蘇術命令」的法定框架，讓年滿18歲且精神自主的香港市民，可以預先以書面形式，列明一旦患上末期疾病並失去行為能力時，拒絕接受的維持生命治療項目。

香港醫院管理局臨床倫理委員會主席謝文華簡介時說，新法例是晚期照顧服務的里程碑，核心精神是「慎入、易出」，在訂立「預設醫療指示」時，過程非常嚴謹，成年人須在至少兩名無利益關係的見證人面前簽署，其中一人必須為註冊醫生；但撤銷指示則非常靈活，病人可以透過撕毀文件、書面聲明，甚至口頭向一名成年見證人表達，即可隨時撤銷指示。

這一新法例引起的疑問，是如果病人家屬不知病人已簽署文件或提出反對，又怎麼辦。謝文華稱，家人之間對救治方案持不同意見「日日都發生中」，並非條例落實後才出現的新問題，鼓勵有意簽署指示的市民，應盡早與家屬表達個人意願，並歡迎家屬一同參與醫護商討，以爭取達成共識。

但她強調，若最終家屬無法達成共識，醫護人員須按法律和專業守則，只要病人簽署時意思表示清晰和沒有撤銷指示，且文件經評估為有效及適用，醫護人員就有責任按指示執行，並向不理解或持反對意見的家屬進行解釋。

謝文華又稱，香港醫管局已為簽署文件的病人提供專用的「黃色文件袋」，袋身印有授權條款，允許救護人員在緊急情況下搜查袋內的文件；若已簽文件的病人在院舍自然死亡，亦毋須呈報死因庭。

她指，以每年簽署約5000多個不作心肺復甦指令計算，半年間已派發至少2000多個黃色文件袋；醫管局亦正將過往未完成轉用新表格的個案進行過渡處理。香港醫管局已將逾4800名病人的舊版不作心肺復蘇術表格轉為法定新表。局方亦加強內部培訓，至今超過4萬4000名員工完成網上課程及測試合格，未來全體醫護及非緊急救護人員亦須每兩年接受一次強制培訓，確保執行時以病人自主及最佳利益為依歸。

如果救護人員因急救優先而忽視病人已簽署的文件怎麼辦，謝文華認為救護員有非常清晰的指引及完善培訓，到達現場時會查核是否有黃色文件袋，強調若醫護或救護員明知病人已簽署有效且適用的文件下，仍漠視指示進行心肺復蘇，是需要承擔法律責任。

為配合這一新條例實施後的急救流程，香港政府已修訂《消防條例》、《死因裁判官條例》等相關法例。