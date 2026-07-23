謝賢離世前1年疑失智 靠3名保母24小時照料 遺產布局受矚

香港影壇傳奇「四哥」謝賢7月16日病逝，享壽89歲，家屬低調完成所有身後事，全程無任何相片流出。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢7月16日病逝，家屬依遺願低調完成院出與火化。

謝賢7月16日病逝，家屬依遺願低調完成院出與火化。 重點二： 媒體指他晚年疑患認知障礙，需3名保母24小時輪班照料。

媒體指他晚年疑患認知障礙，需3名保母24小時輪班照料。 重點三：外界關注逾1億港元遺產安排，信託與孫子基金傳聞受矚。

香港 影壇傳奇「四哥」謝賢7月16日因重症肺炎病逝，享壽89歲。家人遵照其生前「後事從簡、低調處理」的遺願，7月20日清晨以「院出」形式低調舉行告別儀式，並於粉嶺和合石火葬場完成火化。據了解，謝霆鋒 全程嚴格按照父親遺願，低調完成所有身後事，過程中完全未受媒體打擾，亦無任何相片流出。

綜合媒體報導，謝賢早在2025年就已出現認知障礙，不僅記憶力急速退化，甚至無法辨認出相識多年的老友，晚年生活全靠保母悉心照料。

謝賢的前妻甄珍過去受訪時曾透露，兩人最後一次見面已是2021年，當時謝賢就因健康因素必須依賴輪椅行動，記憶力也大不如前。TVB視帝夏雨也透露，2025年在醫院偶遇謝賢時，醫生便明確告知謝賢已患有認知障礙；演員姜彬、郭鋒等圈內好友亦證實，謝賢晚年失智跡象日益明顯，需要三名保母24小時輪班照顧，身邊親友常被他遺忘。

事實上，謝賢最後一次公開露面是在2026年4月，當時有網友在太平山頂咖啡店巧遇他。雖然當時的他身形消瘦，但身穿紅色Adidas夾克、臉上掛著微笑，依然親切地主動向路人打招呼。

謝賢離世後，外界關注其遺產分配情況。據港媒報導，謝賢名下遺產估計總值逾1億港元（約1275萬美元），也有媒體推估其總資產可能高達10億港元（約1億2750萬美元），相關消息引發熱議。

報導指出，謝賢生前疑似已完成遺產規畫，傳出約90%的資產將設立家族信託，主要留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名兒子Lucas、Quintus；其餘10%則由一對子女謝霆鋒、謝婷婷平均繼承，各自取得約5%。

另有消息指出，謝霆鋒傳將繼承位於淺水灣的房產，而謝婷婷則可能取得珠寶收藏等資產。不過，上述遺產分配內容目前皆未獲謝家證實，仍有待相關人士進一步說明。

另有媒體報導，謝賢遺產其中約9億港元（約1億1479萬美元）設立為「孫子成長基金」，由專業信託機構負責管理，張柏芝僅擁有代管權，沒有資產所有權，相關資金也僅能用於兩名孫子的教育、醫療等支出。另外，也傳出遺囑中還載明，張柏芝若未來再婚，代管資格也會立刻消失，附帶條件還有每月帶孫子前往祭拜謝賢等條款。

事實上，謝賢對前兒媳張柏芝頗為欣賞，張柏芝多次帶著孩子探望謝賢，逢年過節也不忘送上祝福，謝賢過去受訪時也曾公開稱讚張柏芝是「好兒媳」，更曾直言她對孩子照顧得無微不至，反而抱怨謝霆鋒陪伴孩子的時間太少。謝賢對遺產的安排，似乎也可以從先前的訪問中看出端倪。