謝賢生前心疼張柏芝 澄清沒對王菲不滿 私下接觸不多
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謝賢一生對一對子女謝霆鋒與謝婷婷疼愛有加，更曾公開表示，自己這輩子最成功的「代表作」其實是兒子謝霆鋒。隨著謝賢離世的消息傳出，他與謝霆鋒之間由疏離走向親密的父子深情，以及他過往對前兒媳張柏芝的高度讚賞與心疼、對王菲親自澄清無不滿的真實看法，再次成為外界緬懷與熱烈討論的焦點話題。
綜合媒體報導，雖然謝賢對兒子的感情生活向來給予充分自由，但談及謝霆鋒與張柏芝離婚一事，謝賢心中仍難掩遺憾。他曾因想到兒子所經歷的婚姻波折而感觸落淚，並透露謝霆鋒其實非常疼愛孩子，每次父子分別時，兩個孫子都極為不捨得與爸爸道別。
在謝霆鋒與張柏芝的婚姻關係中，謝賢對前兒媳張柏芝的人品、孝順以及對家庭照顧的付出，始終給予極高評價。謝賢曾多次公開大讚張柏芝是一位稱職的好媽媽，並透露兩人離婚後，張柏芝依然主動讓孩子與謝家保持緊密聯繫。每當謝賢想念孫子時，張柏芝非但從不阻攔，還會主動安排見面。看到張柏芝獨自一人辛苦撫養兩個孩子，謝賢坦言相當心疼，甚至曾感性表示看到張柏芝的辛勞會忍不住流淚，更曾帶著愧疚說過「覺得自己對不起他們三個」，表達出對張柏芝與兩個孫子一路走來的無限心疼與不捨。
另一方面，即便謝霆鋒後來與王菲實現「世紀復合」，謝賢也從未在公開場和批評過王菲。面對外界的種種揣測與誤解，謝賢過去接受採訪時曾親自澄清，強調自己並非「不喜歡王菲」，外界之所以會有此誤會，僅是因為彼此私下接觸不多。對於兒子的感情選擇，謝賢展現出十分開明的父親風範，認為這是謝霆鋒的私人事務，只要兒子生活得開心即可。談及「鋒菲復合」，謝賢亦豁達地表示，兒子現在過得這麼開心，背後一定有其原因。
因為謝賢曾公開表示，兒子謝霆鋒是他這輩子最成功的代表作；加上兩人關係從疏離走向親密，讓外界更關注這段父子深情與緬懷之情。 謝賢認為張柏芝離婚後仍努力照顧孩子，也主動維持謝家與孫子的聯繫；看到她獨自撫養2個孩子很辛苦，謝賢曾坦言十分心疼，甚至感性落淚。 謝賢曾親自澄清自己並非不喜歡王菲，只是彼此私下接觸不多，才讓外界產生誤會；他也尊重謝霆鋒的感情選擇，認為兒子開心最重要。
精華 FAQ
因為謝賢曾公開表示，兒子謝霆鋒是他這輩子最成功的代表作；加上兩人關係從疏離走向親密，讓外界更關注這段父子深情與緬懷之情。
謝賢認為張柏芝離婚後仍努力照顧孩子，也主動維持謝家與孫子的聯繫；看到她獨自撫養2個孩子很辛苦，謝賢曾坦言十分心疼，甚至感性落淚。
謝賢曾親自澄清自己並非不喜歡王菲，只是彼此私下接觸不多，才讓外界產生誤會；他也尊重謝霆鋒的感情選擇，認為兒子開心最重要。
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