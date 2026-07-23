港人北上整壞牙 學會估每年10萬宗 長者誤信廣告下場慘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港牙醫學會估計，每年約10萬港人境外整壞牙要回港補救。

香港牙醫學會估計，每年約10萬港人境外整壞牙要回港補救。 重點二： 深圳牙科廣告在港頻繁出現，吸引不少市民北上接受植牙洗牙。

深圳牙科廣告在港頻繁出現，吸引不少市民北上接受植牙洗牙。 重點三：長者王女士誤信宣傳植牙，最終神經永久受損，口腔狀況惡化。

近年不少港人北上「看牙」，境外牙科連鎖集團亦會在香港 大賣廣告吸客。香港牙醫學會推算全年約有10萬名港人在境外「整壞牙齒」要返港補救，有長者因誤信廣告和推銷，在境外植牙造成神經線永久受損。

大公、文匯報報導，香港牙醫學會調查顯示，逾半受訪者每周在港看到深圳牙科診所廣告超過三次，分別有近兩成及逾四成人因此想接受植牙及洗牙。香港大學牙醫學院的學生今年3月訪問311名成年香港市民，有51%受訪者表示在香港經常遇到深圳牙科診所廣告（每星期至少三次）；27%表示偶爾看到（每星期一至兩次）。有10%受訪者通常會到深圳的牙科診所或醫院求診。看到廣告後，41%希望洗牙、32%希望做牙齒檢查、17%希望植牙。

香港牙醫學會指出，調查發現，200多名本地私人執業的受訪牙醫中，每名牙醫平均每月接收4名接受境外牙科服務，效果欠佳甚至毀掉牙齒的港人，返港跟進，按目前全港有2250名私人執業牙醫推算，全年約有10萬名港人境外「整壞牙齒」。

逾60歲的王女士有多顆缺牙，香港牙醫認為她因牙床狹窄不宜植牙，過去一直佩戴假牙，但香港鋪天蓋地的深圳牙醫診所廣告，令她誤以為植牙很簡單、快捷。2024年王女士陪同朋友到深圳植牙時，診所職員邀請王女士作免費口腔檢查，之後職員遊說及所謂「教授級總院長」的保證下，決定先嘗試植一顆牙，並支付2000元（港元，下同，約255美元）製作模板。

植牙當天，王女士發現原定的種植一顆牙變六顆，並要額外付2萬元，還在職員催促下簽同意書和接受手術。術後王女士感頭暈、胸悶及呼吸困難，血壓飆升至160/110，回港後更出現口腔麻痺、紅黑色的瘀青及面部腫脹。

王女士術後十多天情況沒有改善，到香港牙科醫院求診，牙醫檢查後發現植體已植入神經線，要分兩次手術移除六個植體。其後王女士獲確診神經永久受損，而且口腔狀況不再適合佩戴假牙，現時只能依靠剩餘幾顆牙齒進食。王女士說：「希望大家不要輕信廣告上的宣傳。」她指出，那些標榜流程簡單、做完就能即日吃到大餐的廣告，大部分都是誇大不實的話術。

香港牙醫學會調查發現，部分境外牙科連鎖店在港鬧市設立諮詢處，由懷疑非註冊牙醫的「職員」進行口腔檢查及提出治療建議，涉嫌違反《牙醫註冊條例》，存在非法行醫之嫌，學會希望有關部門能加強調查跟進，以杜絕違法行為，保障公眾口腔健康。