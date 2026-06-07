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京東MALL香港首店6月18日開業 3年再添8間 帶動萬人就業

香港新聞組／香港7日電
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京東在香港的首個專門店正式落地，京東MALL灣仔店將在18日正式開店。(中通社)
京東在香港的首個專門店正式落地，京東MALL灣仔店將在18日正式開店。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：京東MALL香港首店灣仔店將於6月18日正式開業。
  • 重點二：未來三年京東擬在港新增六至八間門店並拓展商圈。
  • 重點三：京東稱將與千個品牌合作，帶動香港逾一萬人就業。

近年積極開拓香港業務的京東，繼收購佳寶超市後，首間在港開設的實體店「京東MALL」灣仔店將於6月18日開業。京東宣布，未來三年在港開六至八間門店，將布局在沙田、旺角、屯門等重點商圈，並透過與品牌合作，帶動香港逾1萬人就業。

大公報報導，香港引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊表示，在京東MALL落地香港後，為線上線下聯動的示範作用，期望未來會有更多企業落地香港，把香港作為企業「出海」的平台。

京東集團副總裁、首席經濟學家沈建光表示，京東已在港投資累計超過350億港元(約44.6億美元)，在港開設實體店京東MALL是第一步，為深化在港的業務生態，京東未來3年與1000個品牌合作，透過布局逾200個線下門店，帶動超過1萬人就業。他強調，京東進入香港市場，希望可對香港經濟帶來更多貢獻。

對於京東MALL為何此時進駐香港，京東五星電器負責人于鯤直言，京東MALL香港首店初期投入成本較內地更高，但公司抱著學習探索心態進入香港市場，希望透過首店了解用戶的喜好，從而在選品、營銷方面進行調整。

于鯤指出，不少香港消費者北上深圳京東MALL消費，智能家電、家居及科技產品有穩定需求，加上京東MALL是供應商的品牌建設渠道，有助拉動消費、提振商圈活力。他續說，國際化是京東的重要戰略方向，香港作為國際大都會，是京東MALL接軌國際的第一站。

沈建光補充說，香港經濟持續復甦，惟不少港人在周末北上消費，影響香港消費和服務業。他表示，港人北上消費的主要原因是價格較低，部分產品亦未必可在香港購買，京東因此引進各種產品，以填補空缺。

此外，于鯤透露，將持續深耕香港本土市場，計畫未來三年內，在香港開設六至八間門店，優先布局沙田、旺角、屯門等商圈，貼合本地消費需求，持續優化產品、價格與服務，深度融入本地商貿生態。

京東首家線上線下體驗式家電賣場於2019年開業，全國首家京東MALL於2021年正式在西安開業，京東預期今年底營運合共41間京東MALL，覆蓋香港、北上廣深及全國重點城市。

京東在香港的首個專門店正式落地，京東MALL灣仔店將在18日開店。(中通社)
京東在香港的首個專門店正式落地，京東MALL灣仔店將在18日開店。(中通社)

精華 FAQ

  • 京東MALL香港首店設於灣仔，將在6月18日正式開業。這是京東首次在香港落地實體店，並被視為其深耕本地市場的重要一步。

  • 京東表示未來三年會在香港再開六至八間門店，優先布局沙田、旺角、屯門等重點商圈，並透過與品牌合作擴大線下覆蓋。

  • 京東認為香港具國際化優勢，可作為企業出海平台及接軌國際的第一站，亦希望補充本地缺貨商品、刺激商圈活力，並帶動超過一萬人就業。

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