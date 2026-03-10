蘋果日報前執行總編林文宗判10年提上訴 黎案第2人

繼前香港 蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光就刑期提出上訴後，前執行總編輯林文宗也就刑期提出上訴，林文宗是蘋果日報案第二位提出上訴的人；在這起案件中，馮偉光和林文宗同被判囚10年。

綜合港媒報導，林文宗6日就刑期提出上訴，但案件暫時沒有聆訊日期。

林文宗現年56歲，案發時是蘋果日報執行總編輯，他承認一項串謀勾結外國勢力罪，被判囚10年。

壹傳媒集團創辦人黎智英 等9人及前蘋果日報3家公司被判觸犯國安法罪名成立，高等法院上月宣判刑期，除了黎智英被重判20年外，案其餘8名被告包括律師助理陳梓華、「12港人」之一李宇軒，以及前蘋果日報高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，則各承認一項串謀勾結罪。任從犯證人的陳梓華、李宇軒、張劍虹、陳沛敏及楊清奇獲減刑一半以上，刑期分別為6年3個月、7年3個月、6年9個月、7年及7年3個月；而沒擔任控方從犯證人的羅偉光、林文宗、馮偉光都判囚10年。黎智英的律師團隊上周向媒體表示，黎智英決定不作上訴。

媒體詢問對黎智英案嘅看法，中聯辦前主任、全國人大代表鄭雁雄回應：「我現在不管香港的事情了。」

明報報導，鄭雁雄去年改任全國人大教科文衛委員會副主任委員，與另一中聯辦前主任駱惠寧同為全國人大廣東團代表，3月6日廣東團開放日上，廣東省委書記黃坤明曾表示二人「（在香港）很不容易」，「度過了最艱難的時刻」。