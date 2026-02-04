香港宏福苑大火完成1032宗85%理賠 總額逾6530萬美元

造成168人死亡的香港大埔宏福苑大火慘劇發生至今，已完成1032宗保險理賠，占全部理賠的85%，涉及金額港幣5.1億元（約6530萬美元）。圖為去年12月5日火災後現場。(中通社)

168人死亡的香港 大埔宏福苑 大火慘劇發生至今，已完成1032宗保險 理賠，占全部理賠的85%，涉及金額5.1億港元（港幣，下同，約6530萬美元）。

綜合中央社、大公報報導，民政及青年事務局3日公布，將透過支票形式，直接向大埔宏福苑約1700名合資格的自住業主及長者自住業主，發放「樓宇更新大行動2.0」的100%資助，金額分別為4萬及5萬元。

法定機構保險業監管局3日公布，大火發生後，局方全力協調保險公司為受影響人士提供支援並監察理賠進度，至今有1032宗（占全部85%）已處理完畢，包括一般保險理賠和人壽保險理賠。

這場大火於2025年11月26日發生，宏福苑8幢大樓中有7幢起火燃燒，造成168人死亡，是香港近百年來的大型致命火災之一。

大火發生後，港府成立了援助基金並接受外界捐款，以資助受災住戶的生活支出等。根據民政及青年事務局的數字，宏福苑共有1700戶接受援助。

民青局表示，「一戶一社工」會協助聯絡合資格業主，在徵得業主同意後，將業主的聯絡方式轉交宏福苑委任管理人「合安」跟進。隨後合安會盡快聯絡業主說明支票發放安排，並就業主領取支票的時間及地點進行預約，以作妥善安排。

根據安排，合安將於本月在不同指定地點設立支票派發點，合資格業主可按預約的時間，前往港九新界指定地點領取支票。有關支票派發點的地點和時間將於日內上載至合安網站，供合資格業主查閱。業主亦可致電市建局「樓宇更新大行動2.0」計畫查詢熱線31881188，查詢有關資助計畫的事宜。

保監局行政總監張雲正表示，大部分理賠個案已成功在基於公平待客的原則下獲得解決，餘下個案須作出實地勘察和損毀評估，局方會繼續與保險業聯會積極跟進。