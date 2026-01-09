搭港巴沒扣安全帶重罰惹民怨 警：初期宣傳教育為主

強制安裝及佩戴安全帶新規例本月25日將生效，屆時香港 所有公共交通工具及商用車，包括公共及私家巴士乘客均須佩戴安全帶，否則最高可處罰款5000元（港幣，下同，約642美元）及監禁3個月。新規引發民眾熱烈討論，警方表示，法例生效初期會以宣傳教育為主，若有需要、收到情報或市民投訴，會因應資源展開針對行動。

綜合大公報、文匯報、明報等媒體報導，有市民稱做法擾民，亦有市民稱站位安全風險更大，對立法管制感到不解。運輸署與警務處強調，法例生效初期會以宣傳教育為主，執法人員會審視違例個案實際情況及其辯解，決定是否作出檢控。

運輸署與警務處8日釐清多項規例，包括導遊及跟車保母也屬乘客，不得在行車途中因講解景點或照顧學童而解除安全帶，而所有違例人士包括車主、司機或乘客。運輸署助理署長（技術服務）區家傑舉例，導遊行車時須佩戴安全帶，建議開車前便完成講解，或手持麥克風坐好講解，導遊若有需要臨時為旅客講解，可要求司機在安全區域停車才進行。

至於跟車保母應在開車前協助學童戴好安全帶，如行車期間學童安全帶鬆脫，可先叫學童自行扣好，無法做到時則要司機在安全處停車，才能解開自身安全帶協助學童。

新規被民眾質疑擾民，市民黎女士稱，若手提物品多，坐下時不方便扣安全帶，站立的話又更危險；她認為站位風險更大，不解政府容許巴士站位，卻又管制坐位要戴安全帶。市民陳先生則擔心長者手腳不靈活，如果來不及解開安全帶，可能會錯過下車。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，不排除未來會有乘客來不及解開安全帶而無法下車的爭吵狀況，但乘客有責任事先預備下車。他說會觀察情況，若常有爭拗，盼公司有指引，而工會已向運輸署查詢，得知若安全帶損壞是公司責任，不會控告司機。