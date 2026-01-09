我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

搭港巴沒扣安全帶重罰惹民怨 警：初期宣傳教育為主

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

強制安裝及佩戴安全帶新規例本月25日將生效，屆時香港所有公共交通工具及商用車，包括公共及私家巴士乘客均須佩戴安全帶，否則最高可處罰款5000元（港幣，下同，約642美元）及監禁3個月。新規引發民眾熱烈討論，警方表示，法例生效初期會以宣傳教育為主，若有需要、收到情報或市民投訴，會因應資源展開針對行動。

綜合大公報、文匯報、明報等媒體報導，有市民稱做法擾民，亦有市民稱站位安全風險更大，對立法管制感到不解。運輸署與警務處強調，法例生效初期會以宣傳教育為主，執法人員會審視違例個案實際情況及其辯解，決定是否作出檢控。

運輸署與警務處8日釐清多項規例，包括導遊及跟車保母也屬乘客，不得在行車途中因講解景點或照顧學童而解除安全帶，而所有違例人士包括車主、司機或乘客。運輸署助理署長（技術服務）區家傑舉例，導遊行車時須佩戴安全帶，建議開車前便完成講解，或手持麥克風坐好講解，導遊若有需要臨時為旅客講解，可要求司機在安全區域停車才進行。

至於跟車保母應在開車前協助學童戴好安全帶，如行車期間學童安全帶鬆脫，可先叫學童自行扣好，無法做到時則要司機在安全處停車，才能解開自身安全帶協助學童。

新規被民眾質疑擾民，市民黎女士稱，若手提物品多，坐下時不方便扣安全帶，站立的話又更危險；她認為站位風險更大，不解政府容許巴士站位，卻又管制坐位要戴安全帶。市民陳先生則擔心長者手腳不靈活，如果來不及解開安全帶，可能會錯過下車。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，不排除未來會有乘客來不及解開安全帶而無法下車的爭吵狀況，但乘客有責任事先預備下車。他說會觀察情況，若常有爭拗，盼公司有指引，而工會已向運輸署查詢，得知若安全帶損壞是公司責任，不會控告司機。

香港

上一則

曾遭方濟各拒見 港榮休樞機主教陳日君獲良十四世單獨接見

下一則

民建聯李慧琼5票之差當選港立會主席 盼對接北京「十五五」

延伸閱讀

搭港巴、私家小巴、貨車不扣安全帶 1.25起可罰642美元囚3月

搭港巴、私家小巴、貨車不扣安全帶 1.25起可罰642美元囚3月
港防排隊黨 粵車南下免試簽發駕照改1天300個「電子即日籌」

港防排隊黨 粵車南下免試簽發駕照改1天300個「電子即日籌」
遼寧老人與小38歲保母結婚 離世後房產被過戶 法院這樣判

遼寧老人與小38歲保母結婚 離世後房產被過戶 法院這樣判
北大碩士1理由放棄律師工作做雙語導遊 母親無法接受

北大碩士1理由放棄律師工作做雙語導遊 母親無法接受

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低