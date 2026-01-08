搭港巴、私家小巴、貨車不扣安全帶 1.25起可罰642美元囚3月

在香港乘搭巴士及私家小巴等交通工具，自1月25日起均要佩戴安全帶，違者最高可罰款5000元港幣及監禁3個月；圖為市民在街頭準備乘坐巴士。(中新社)

1月25日起，在香港 乘搭巴士及私家小巴等交通工具均要佩戴安全帶，違者最高可被罰款5000元（港幣，下同，約642美元）及監禁3個月。城巴及九巴已分別為車隊加裝安全帶，共超過5000輛巴士完成安裝。九巴表示，將為車長提供內部指引，透過車廂廣播、車站及車廂顯示屏等渠道加強宣傳。城巴表示已透過廣播、海報及電子顯示屏等方式，提醒乘車安全及佩戴安全帶。

大公、文匯報報導，法例規定，25日起，所有新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士及學生服務車輛）的所有乘客座位；私家小巴（包括學生服務車輛）和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。

同日起，無論車輛是否新登記，凡座位已設安全帶，乘客均須佩戴。違規的車主、司機或乘客，最高可被判罰款5000元及監禁3個月。同時，若15歲以下乘客在貨車後座或特別用途車輛座位未佩戴安全帶而司機繼續駕駛，司機可被罰款最高2000元。此外，現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，於所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。

九巴7日約4300輛巴士車隊中，上層車頭及下層車尾等指定座位已設安全帶，當中逾2500輛於全車或上層所有座位加裝，占整體車隊約六成。2018年起，九巴及龍運巴士所有新購車輛均有安全帶。

九巴表示，如有乘客舉報其他人未佩戴安全帶，車長會廣播提醒。倘發現安全帶損壞，會建議乘客更換座位，並作出紀錄和通知公司跟進。

城巴7日表示，自2018年起，所有新購雙層巴士的座位均已配備安全帶，現時有逾780輛巴士已於全車或上層座位設有安全帶。

立法會勞工界議員林偉江認為措施實施初期應以教育為主，建議港府 加強宣傳，避免單純以懲罰為導向，「在安全問題上，如果能把道理講清楚，公眾自然會有守法的自覺。」

香港非專利巴士聯會祕書長李貴平表示，司機開車前會提醒乘客佩戴安全帶，惟實際上無法強制執行，若乘客拒絕配合亦難進一步干預，因此亦建議港府從教育做起。

汽車交通運輸業總工會主任譚偉照則擔心難明確責任歸屬，舉例有學童自行鬆脫安全帶，保母未能即時發現處理，「若警方作出檢控，責任應由誰承擔？」他認為港府須作出清晰指引以釋除疑慮。