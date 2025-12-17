黎案法官判詞：商人對中共怨恨憎惡 利用蘋果日報鼓勵抗爭

我的頻道

香港新聞組／香港17日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照片）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照片）

香港壹傳媒創辦人黎智英被法院裁定違反國安法等3項罪名成立。法官在855頁的判詞中展示了對黎智英的看法，其中寫道：「黎智英無疑是一名非常精明的商人，但不幸的是，他對中國共產黨的深切怨恨與憎惡，使他走上了一條荊棘之路，導致今日的審訊」。

判詞指出，根據黎智英所述，他於1947年出生於中國一個富裕家庭。由於當時中國的政治動盪，其家庭失去財富並分離。他的母親被送往勞改營，他在約10歲時便要尋找工作，賺錢養活弟妹。他曾在火車站當搬運工人，12歲時藏身於漁船底部，偷渡到港。

判詞指，黎智英的經歷是一個「白手興家」的成功故事。憑藉勤奮與決心，他建立了一個非常成功的紡織生意。出售該業務後，他決定投身傳媒行業，創辦蘋果日報。正如他在直播節目中說，他覺得當商人很沉悶，而傳媒事業給了他一個「戰鬥」的理由，而這是他熱衷的。

判詞指，蘋果日報於1995年創立，2014年占中運動後不久，黎智英更積極制定編採方針，並利用蘋果日報鼓勵市民追求民主、走上街頭進行抗爭。「蘋果日報自此『蛻變』為反對香港政府及中國政府的報章」。據蘋果日報高層證供，此後，黎智英希望報章以「黃色」立場報導新聞。

判詞又指，黎智英身邊聚集了一群志同道合、同樣熱衷於顛覆中共的人士。黎智英在蘋果日報專欄撰文「毒害讀者思想」，並邀請其他作者在報章撰文，對中國作出惡毒的指控。

法官在判詞表示，從證據可見，黎智英執迷於將中共的文化與價值觀改變成西方價值，並令中國臣服於美國及西方的力量之下，成為西方的附庸。黎智英對中共、包括中國及香港政府的狂熱仇恨極為強烈，即使在庭上作供時亦是同樣強烈。

判詞指，黎把自己塑造成一個有強烈意見而不易放棄的人。判詞引述黎於2020年首次被捕後獲保釋不久在直播節目中指，「我原不預期會獲保釋。我問自己，如果我早知道會發生這些事，還會選擇同樣的道路嗎？我幾乎立刻就想到『會的』，因為這就是我的性格……，而性格就是命運。」黎智英塑造自己的形象是，即使年事已高仍意志堅定及無畏無懼，為信念而戰堅持到底。

