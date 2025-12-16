新聞評論／黎智英罪名前所未有 量刑至少12年

圖為2021年2月1日，黎智英由懲教署人員押上囚車。 (中新社)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 被控串謀勾結外國勢力等罪，15日在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

香港法官作出罪名成立裁決後，可當庭裁決量刑，也可延後判刑。黎案主審國安法官，選擇延後到明年1月12日求情，求情環節已預留四天，在目前罪名下，應只求輕判。求情後判刑則另擇日期，這樣已至少逾月。

在香港司法程序中，被告在罪名成立後有28天決定是否上訴。黎智英如決定上訴，此案需更多時間才能結案量刑。

量刑上，此案案情、罪名都是前所未有，因涉國安法，法律人士相信量刑會以12年起跳，高等法院作為原訟庭，可判決終身監禁。但仍要參考案情、罪名、健康狀況和年齡，及求情報告等。以目前罪名看，法庭量刑不會輕，但可能有上訴環節產生刑期酌減。

第二是此案創下的紀錄，主要是香港首宗「串謀勾結外國勢力」案。其他紀錄也很矚目，主要是一個長字。包括法官判詞長達855頁、法官在庭上只讀出最後六頁；黎至今還押已逾1800天。

再一紀錄是此案主要罪名是勾結外國勢力，判詞中點到黎的助理Mark Simon嘗試安排黎與美時任眾院 議長裴洛西、時任總統川普等人見面。最後在2019年7月，黎在華盛頓與時任副總統潘斯、時任國務卿龐培歐見面。