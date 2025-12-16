我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

新聞評論／黎智英罪名前所未有 量刑至少12年

香港特派員李春
圖為2021年2月1日，黎智英由懲教署人員押上囚車。 (中新社)
圖為2021年2月1日，黎智英由懲教署人員押上囚車。 (中新社)

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，15日在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

香港法官作出罪名成立裁決後，可當庭裁決量刑，也可延後判刑。黎案主審國安法官，選擇延後到明年1月12日求情，求情環節已預留四天，在目前罪名下，應只求輕判。求情後判刑則另擇日期，這樣已至少逾月。

在香港司法程序中，被告在罪名成立後有28天決定是否上訴。黎智英如決定上訴，此案需更多時間才能結案量刑。

量刑上，此案案情、罪名都是前所未有，因涉國安法，法律人士相信量刑會以12年起跳，高等法院作為原訟庭，可判決終身監禁。但仍要參考案情、罪名、健康狀況和年齡，及求情報告等。以目前罪名看，法庭量刑不會輕，但可能有上訴環節產生刑期酌減。

第二是此案創下的紀錄，主要是香港首宗「串謀勾結外國勢力」案。其他紀錄也很矚目，主要是一個長字。包括法官判詞長達855頁、法官在庭上只讀出最後六頁；黎至今還押已逾1800天。

再一紀錄是此案主要罪名是勾結外國勢力，判詞中點到黎的助理Mark Simon嘗試安排黎與美時任眾院議長裴洛西、時任總統川普等人見面。最後在2019年7月，黎在華盛頓與時任副總統潘斯、時任國務卿龐培歐見面。

第三是各方反應，港府發言人強調黎智英並非因政治觀點或信念受審，法庭嚴格依法律和證據作裁決。香港記者協會是少有的團體表示對裁決極度遺憾者。中方各機構反應一如預期。國際反應較強烈的是英、美和歐盟等多國領事館派人旁聽。英駐港副總領事樂秀慧指黎是英國公民，英方優先關注。英外相也發聲明譴責此案。

香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名全部成立，法庭將於明年1月12日後判刑。圖...
香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名全部成立，法庭將於明年1月12日後判刑。圖為黎智英妻子李韻琴（中）和兒子黎順恩（右）及香港前主教陳日君（左）抵達法庭。（美聯社）

香港 黎智英 眾院

上一則

上野動物園曉曉、蕾蕾提前下月還中國 日熊貓「歸零」

下一則

WiFi連不上、信用卡成廢塑膠…首批免簽遊俄中客傻眼

延伸閱讀

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他
黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕
香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條