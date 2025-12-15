香港民主派政黨「清零」...黎智英案宣判前夕 31年民主黨解散

我的頻道

香港特派員李春／香港15日電
在「港區國安法」壓力下，屬香港民主黨派之一的民主黨14日召開特別會員大會，正式表決通過解散該黨及清盤（清算），民主黨主席羅健熙（前排中）即宣布，該黨14日起終止運作。（中央社）

備受國際社會關注的香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案，今天上午10時在西九龍法院裁決。就在黎案宣判前夕，香港民主黨14日召開特別會員大會，通過解散及清盤（清算），這標誌著成立31年、曾是香港民主派第一黨的民主黨，正式退出香港政治舞台。至此，香港的民主派政黨「清零」，

本報系聯合報報導民主黨是香港泛民主派主要政黨，最早由兩個政團香港民主同盟、匯點合併，在1994年宣告成立，政綱是支持香港回歸、支持「一國兩制」，但要求在香港實行特首和立法會雙普選。民主黨成立後逐漸成為香港民主派第一大黨、也曾是香港立法會擁有最多議席的第一政黨。

香港民主黨曾被稱為香港的「溫和民主派」，在香港社會運動失敗、香港國安法2020年實施下，民主黨的代表性人物先後入獄，民主黨不再參加地區議會、立法會的選舉，等同在政壇消聲。

屬香港民主黨派之一的民主黨14日召開特別會員大會，正式表決通過解散該黨及清盤（清算），民主黨主席羅健熙（前排中）即宣布該黨14日起終止運作，並指這是該黨最後一場記者會。（中央社）

今年2月，民主黨傳出醞釀解散的消息，民主黨主席羅健熙隨後宣布，中委會決定成立三人小組，跟進未來解散和清盤安排。他僅稱是審視過現時的政治環境等因素所致。到今年4月，民主黨召開特別會員大會，逾百會員出席，超過九成通過授權中央委員會進一步跟進解散事宜。

民主黨14日下午在總部舉行特別會員大會，通過自願清盤決定；通過任命清盤人；處置剩餘資產。根據民主黨黨章規定，民主黨清盤後黨內剩餘資產，須捐贈予與該黨宗旨相似的機構或慈善團體，通過將清盤後黨內剩餘資產，轉移至工業傷亡權益會；任命本身是會計師的前社民連主席、前黃大仙區議員陶君行清盤人。

另據明報報導，羅健熙說，民主黨成立30年來參與及見證社會變遷，曾經歷成功、面對過挫敗，時代的更替亦令民主黨「無奈要畫上句號」。他感謝曾投票支持或批評民主黨的市民。對於會否另立組織，羅健熙說沒此打算，自己會留在香港。前主席楊森相信只是民主運動的挫折而非失敗，寄語下一代「撒豆成兵」，成立關注民生的壓力團體，維持組織力量，「不要放棄，不要沉默」。

民主黨前主席劉慧卿在社交平台說，在會員大會投票支持解散民主黨後，與羅健熙合照，感謝其努力。

出席會員大會的民主黨創黨成員李華明會後現身，一度落淚，說對解散感不捨，稱不曾預料今天局面。認為2019年社會運動是轉捩點，令香港民主發展路程變得艱辛及保守，政權制度以穩定壓倒一切，令溫和民主派都難以生存。李華明說，這次大會有近九成會員支持解散，又認為民主黨對香港影響屬正面，但影響力愈來愈少，現時港府聽不到其他的聲音，繼續存在亦會令黨內中常委成員承受更大壓力。

今年2月，香港民主黨傳出醞釀解散的消息，民主黨主席羅健熙隨後宣布，中委會決定成立三人小組，跟進未來解散安排。(路透)

民主黨 香港 投票

