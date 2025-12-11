香港31歲高級督察報考飛虎隊 跳水失去知覺1周不治

我的頻道

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名投考香港警方俗稱「飛虎隊」特別任務連的31歲高級督察，4日在南丫島對開海面進行「進階遴選」期間，完成跳水後失去知覺，送往瑪嘉烈醫院搶救，延至10日晚不治。警務處處長周一鳴10日晚表示對該名同袍離世感痛心，警方將提交死因報告。

大公報報導，該名31歲姓黃高級督察，4日中午約12時，參與飛虎隊測試，項目包括跳水、游水及潛水。起跳前，飛虎隊人員確認該考生佩戴好頭盔、潛水衣手套及運動鞋等所需裝備，該考生按照事前的訓示起跳，惟落入水中後浮上水面，漸漸失去知覺，於附近船上候命的飛虎隊醫療隊，立即將他救起並進行急救，其後將他送往瑪嘉烈醫院搶救及接受腦部手術，一直留醫深切治療部，延至10日晚證實不治。

周一鳴10日晚在瑪嘉烈醫院會見傳媒時表示，對於警隊失去該名警員深感痛心，10日晚由家人、朋友和同袍陪同他走最後一程。他提到該名警員在2016年加入警隊成為見習督察，2021年晉升為高級督察，現時為機動部隊總部教官。他讚揚該名警員年輕有為、有毅力及表現優越，警隊將為其家庭提供一切適切協助。

周一鳴指出，今次是周年遴選過程，屬循序漸進模式，包括體能測試、基本遴選和進階遴選，遴選過程首先會驗身，亦提供不同保護裝備，包括在跳水測試期間提供頭盔、潛水衣和手套等，每個過程亦會詢問考生能否繼續，事件交由港島總區跟進並提交死因報告，再由死因裁判官決定會否展開死因研訊。

