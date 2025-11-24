以香港為母港 海洋光譜號啟航 香港本月吸10艘郵輪到訪

「海洋光譜號」23日抵港，並再次正式開展以香港為母港的航程。（取材自旅發局）

國際郵輪 品牌皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」23日抵港，並再次正式開展以香港 為母港的航程。皇家加勒比國際遊輪公司表示，即日起至明年1月23日，「海洋光譜號」將以香港為母港展開一系列精采主題航程，為旅客打造獨一無二的海上假期體驗。

文匯報報導，香港旅遊發展局主席林建岳表示，今年首三季訪港郵輪旅客總流量為約27萬，較去年同期多22%。他樂見「海洋光譜號」載譽歸來，且今年已有不少國際郵輪品牌以香港為母港或始發港，或安排旗下郵輪停靠香港，帶動更多國際旅客訪港。他預料香港全年將有近190個郵輪船次，按年增加26%，當中涵蓋22個國際郵輪品牌，進一步彰顯香港作為亞洲郵輪樞紐的重要地位。

旅發局表示，隨著踏入郵輪業旺季，本月香港已吸引9個國際郵輪品牌、共10艘郵輪訪港，單月合共提供19個郵輪船次，當中5艘郵輪是以香港作為母港或始發港。

旅發局表示，郵輪旅遊不僅是休閒旅客的熱門選擇，亦為大型企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）旅客提供嶄新體驗。旅發局上月於主題式會獎旅遊指南中加入「郵輪旅遊」主題，為會獎旅遊提供多樣化選擇。攻略介紹郵輪旅遊如何為會獎之旅注入新元素，包括在郵輪上舉辦會議、策劃團建活動、享用精緻美饌、體驗娛樂設施，並結合岸上短途遊，打造一站式的「海陸」行程，進一步豐富會獎旅客的商旅體驗，鞏固香港作為亞洲郵輪會獎樞紐的地位。

旅發局會繼續積極推廣香港作為理想郵輪目的地的優勢，吸引更多國際郵輪抵港，並配合多元化的郵輪旅遊行程，與業界一同推動香港的郵輪業發展。

皇家加勒比國際遊輪公司表示，已特別為「海洋光譜號」規劃了多條主題航線，航程從周末兩晚短途至11晚長途不等，涵蓋音樂主題、聖誕跨年 雙旦慶典、海島度假等。

「海洋光譜號」高16層，共2137間客房，最多可容納5622名客人。該郵輪為各年齡層提供各式各樣的精彩體驗，包括可在北極星觀景艙中從距離海面300英尺的地方，全方位360度欣賞引人入勝的美景。

遊人亦可於郵輪上體驗Rip Cord by iFly甲板跳傘、在FlowRider衝浪模擬器上衝浪，以及於室內活動中心內享受碰碰車、滑旱冰及籃球等樂趣。