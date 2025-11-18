我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

訪港遊客前10月4100萬人次升12% 全年料5000萬人次

香港新聞組／香港18日電
香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣場設置美輪美奐的「聖誕夢幻啟程」裝置，吸引不少遊客「打卡」。（中通社）
香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣場設置美輪美奐的「聖誕夢幻啟程」裝置，吸引不少遊客「打卡」。（中通社）

十一中秋超級黃金周帶動訪港旅客數字節節上升，旅遊發展局17日公布，10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年上升12%，帶動香港今年首十個月訪港旅客人數增加12%。

文匯報報導，旅遊業界相信，隨著聖誕新年及盛事活動集中在年底舉行，全年5000萬人次旅客量的目標指日可待。旅遊業作為經濟火車頭，能拉動百業復甦，惠及一般打工仔也有感，經濟學者預期，在旅遊業帶動下，18日公布的失業率有望緩和，甚至見頂回落，零售及飲食業最受惠。在經濟回暖、股票市場交投活躍下，德勤（Deloitte）預期，2025/26年度特區政府有望「滅赤」達至收支平衡，甚至可能錄得輕微盈餘。

另據大公報報導，旅遊業界預期，隨舊油麻地警署開放、工業旅遊等陸續在年底推出，訪港旅客料將持續增加，年度訪港旅客數字可望突破5000萬人次。

香港盛事連連，加上港式文化、港式美食等吸引力，帶動旅客數字。中環「冬日小鎮」17日節日氛圍濃厚，聖誕節裝飾吸引不少市民及遊客「打卡」。

香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣...
香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣場設置美輪美奐的「聖誕夢幻啟程」裝置，吸引不少遊客「打卡」。（中通社）

旅發局17日公布，10月初步訪港旅客數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。今年1至10月共錄得約4100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%；其中訪港中國大陸旅客有約3144萬人次，即占約近8成，按年多11%；非中國大陸旅客錄得962萬人次，按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。

根據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國大陸10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%。非中國大陸市場方面，10月錄得逾113萬人次旅客，按年升19%，其中新市場單月錄得近7.9萬人次旅客，按年升幅達26%；而1月至10月累計升幅最大旅客群為長途旅客，有近279萬人次，按年升19%。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮建議可透過提供旅客體驗，包括透過演唱會、大型體育賽事等，增加多元化體驗，吸引高消費旅客。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，10月至明年農曆新年都是香港傳統旅遊旺季，10月數據良好，11月有全運會帶動，而12月有聖誕節，即使非中國大陸公眾假期，亦可望有不少人會來港遊玩，「今年的全年數字可望更上一層樓，突破5000萬人次。」

香港 聖誕節 澳洲

上一則

「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅

下一則

長白山軍艦甲板上出現「從從容容、遊刃有餘」字樣

延伸閱讀

戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組
普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放

普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放
香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全
與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費