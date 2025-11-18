訪港遊客前10月4100萬人次升12% 全年料5000萬人次

香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣場設置美輪美奐的「聖誕夢幻啟程」裝置，吸引不少遊客「打卡」。（中通社）

十一中秋超級黃金周帶動訪港旅客數字節節上升，旅遊發展局17日公布，10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年上升12%，帶動香港 今年首十個月訪港旅客人數增加12%。

文匯報報導，旅遊業界相信，隨著聖誕新年及盛事活動集中在年底舉行，全年5000萬人次旅客量的目標指日可待。旅遊業作為經濟火車頭，能拉動百業復甦，惠及一般打工仔也有感，經濟學者預期，在旅遊業帶動下，18日公布的失業率有望緩和，甚至見頂回落，零售及飲食業最受惠。在經濟回暖、股票市場交投活躍下，德勤（Deloitte）預期，2025/26年度特區政府有望「滅赤」達至收支平衡，甚至可能錄得輕微盈餘。

另據大公報報導，旅遊業界預期，隨舊油麻地警署開放、工業旅遊等陸續在年底推出，訪港旅客料將持續增加，年度訪港旅客數字可望突破5000萬人次。

香港盛事連連，加上港式文化、港式美食等吸引力，帶動旅客數字。中環「冬日小鎮」17日節日氛圍濃厚，聖誕節 裝飾吸引不少市民及遊客「打卡」。

香港旅發局17日公布10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年升12%；圖為太古廣場設置美輪美奐的「聖誕夢幻啟程」裝置，吸引不少遊客「打卡」。（中通社）

旅發局17日公布，10月初步訪港旅客數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。今年1至10月共錄得約4100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%；其中訪港中國大陸旅客有約3144萬人次，即占約近8成，按年多11%；非中國大陸旅客錄得962萬人次，按年增加16%，當中以台灣、澳洲 及中東地區表現較佳。

根據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國大陸10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%。非中國大陸市場方面，10月錄得逾113萬人次旅客，按年升19%，其中新市場單月錄得近7.9萬人次旅客，按年升幅達26%；而1月至10月累計升幅最大旅客群為長途旅客，有近279萬人次，按年升19%。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮建議可透過提供旅客體驗，包括透過演唱會、大型體育賽事等，增加多元化體驗，吸引高消費旅客。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，10月至明年農曆新年都是香港傳統旅遊旺季，10月數據良好，11月有全運會帶動，而12月有聖誕節，即使非中國大陸公眾假期，亦可望有不少人會來港遊玩，「今年的全年數字可望更上一層樓，突破5000萬人次。」